Las películas más allá de Joker

No me sorprende que Joker sea la película más taquillera de la temporada. De acuerdo con cifras publicadas por la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), ingresó en una semana de exhibición acumuló $401.1 millones de pesos y 7 millones de espectadores.



¿Por qué no me sorprende? Porque ocupa un amplio porcentaje de las pantallas en cines mexicanos. Distribuida por Warner Bros, esta película ocupa casi el 75% de pantallas. Lo cual amplía su margen de consumo, limitando las opciones del público espectador en salas comerciales.



Lo que sí me sorprende es el excesivo furor por parte de gran parte del público y también de la crítica especializada. Con asombro leo y escucho la atribución de obra maestra a esta película dirigida por el estadounidense Todd Phillips. Claro que esta producción tiene méritos, así lo demuestra el León de Oro obtenido en la 76ª edición del Festival de Cine de Venecia.

Ante la mayoría de comentarios llenos de algarabía para Joker, me pregunto ¿Qué películas habían visto antes las personas que la describen como una maravilla cinematográfica? Quizá solo han visto la filmografía de Phillips que incluye títulos como: la trilogía Hangover (¿Qué pasó ayer?), una comedia ligera con gran éxito comercial; también dirigió Due Date, otra comedia ligera, protagonizada por Robert Downey Jr. y Zach Galifianakis; su más reciente trabajo como director antes de Joker fue War Dogs, en 2016, protagonizada por Miles Teller y Jonah Hill.



Bastaría con echar un vistazo a los títulos que el mismo Todd Phillips ha mencionado que influyeron en él para dirigir esta película y así darse cuenta que existen más películas, obras maestras de la cinematografía, más allá de Joker.

Taxi Driver, del genio Martin Scorsese, en esa cinta transformó a Robert de Niro en Travis Biclkle, uno de los personajes desequilibrados mentalmente más icónicos del cine, esta es una de las referencias notables en esta versión del Guasón. Así como El rey de la comedia, también dirigida por Scorsese y también con Robert de Niro como protagonista. Otra clara referencia es One Flew Over the Cuckoo´s Nest, de Milos Forman, con la magistral actuación de Jack Nicholson.



Todd Phillips es un buen director, que de forma muy honesta cita y plasma a sus más fuertes influencias cinematográficas para crear su versión de este ya clásico personaje del cómic y del cine. Ver alguno de los trabajos que menciono de Scorsese y de Milos Forman, sería una buena oportunidad para descubrir las películas que hay más allá de Joker.