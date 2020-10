Después de horas y horas de pensar en cómo debía comenzar esta columna, solo puedo decirles que en este país feminicida NUNCA tenemos justicia.

Hace pocos días se estrenó ‘Las tres muertes de Marisela Escobedo’, documental producido por Netflix, en el que se relata la historia de la búsqueda de justicia de Marisela por el feminicidio de su hija Ruby en Ciudad Juárez, Chihuahua. Basado en la sólida investigación de la periodista Karla Casillas Bermúdez, este es un triste relato sobre la impunidad en México ante la violencia machista.

La de Marisela Escobedo es la historia que en promedio viven 10 mujeres al día en México. También es la historia de lucha y reclamo de los familiares y seres queridos de las víctimas de feminicidios en el país. De hecho, todo su andar representó casi un antes y después en la demanda de justicia para este tipo de casos, a nivel nacional.

“Le he perdido el miedo a todo. Le he perdido el miedo a la muerte, que es lo peor que me podría suceder. He enfrentado a las autoridades. He enfrentado al gobernador. He enfrentado a quien se me ha puesto enfrente y quiero que mi hija, donde quiera que esté, sepa que la amo, que no voy a dejar de luchar hasta que se le haga justicia.”, es así como inicia el largometraje.