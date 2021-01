Legislación animal

Gran parte de nosotros, tenemos mascotas que queremos mucho, procuramos y que forman parte de nuestra familia, y que sin ellas faltaría algo en nuestros corazones. Pero te has preguntado qué pasa si les pasa algo, si son agredidas, envenenadas o torturadas, porque eso pasa hay gente loca que incluso en algunas fechas, usan a los gatos negros para sacrificios.

En México hace falta una ley que regule el trato con los animales y sancione el maltrato animal. Sólo en el Distrito Federal, donde la Asamblea Legislativa local (ALDF) aprobó castigar el maltrato y la crueldad animal, pero no tocó el tema de las corridas de toros y sólo permaneció como discusión en la cámara de diputados.

En el estado de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de soto hay un reglamento que se llama: Reglamento de Tenencia, Protección y Trato Digno a los Animales del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo que a su letra dice: Las disposiciones de este reglamento brindan protección a los animales de las siguientes especies:

I.- Canina, Felina, Bovina, Caprina, Porcina, Ovino, Equino, Aves, Conejos,

Batracios, Reptiles, Peces, Especies Exóticas y Apícola.

II.- Animales en exhibición en zoológicos, exposiciones, circos, parques

cinegéticos, o cualquier otro sitio de exhibición para su observación o venta.

III.- Los animales silvestres que no sean nocivos al hombre en su medio ambiente o

en cautiverio.

Este reglamento trata, de brindar un trato digno a las personas que tienen mascotas, para que tengan un trato digno.

Yo los invito a que se haga una conciencia con los animales, en el caso de los perros, que no los compres para peleas, ni que los uses para torturar a otros animales, y en el caso de los gatos, que no los uses para sacrificios, hay cada gente loca en este mundo.

En caso de que te de covid 19 y tienes mascotas te invito a seguir estos consejos.

Hasta que sepamos más acerca de cómo afecta el virus a los animales, trate a sus mascotas igual que a sus familiares humanos, para protegerlas de una posible infección.

Dado que existe un riesgo de que las personas con COVID-19 puedan propagar el virus a los animales, los CDC recomiendan que los dueños de mascotas limiten la interacción de sus mascotas con personas que no son miembros de su hogar.

Mantenga a los gatos en espacios interiores cuando sea posible, y no los deje deambular libremente al aire libre.

Pasee a los perros con correa manteniendo una distancia de al menos 2 metros de las demás personas para protegerlos y evitar que interactúen con personas fuera del hogar.

Evite los lugares públicos donde se reúnen grandes cantidades de personas.

No les coloque mascarillas a las mascotas. Las mascarillas podrían hacerle daño a su mascota.

Así que, si tú tienes una mascota, cuídala mucho, aliméntala bien y sigue todos sus cuidos, en mi caso, yo tengo una gata de nombre Sandia, que considero un miembro de mi familia.

