LeyCaro: Pretención a la diversidad

Esta semana el congreso de Jalisco discutió una propuesta de ley para sancionar los ECOSIG y proteger a las personas de la comunidad LGBT+ que son sometidos a prácticas poco éticas con el iluso fin de modificar su orientación y/o identidad sexual. Estas prácticas son promovidas por grupos conservadores de inclinación religiosa, como el Frente Nacional por la Familia (FNF), colectivo que se posicionó en contra de esta legislación.

Los ECOSIG son los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexua y la Identidad de Género, los promotores de estos esfuerzos los llaman “terapias de conversión”, pues su base ideológica afirma que cualquier orientación sexual o identidad de género distinta a la heterosexual es anormal por lo que debe ser corregida, afirmación que es incorrecta. Estos esfuerzos son impulsados principalmente por grupos religiosos. Por ello, organizaciones civiles y especialistas en la materia usan el termino de ECOSIG, ya que dichas prácticas no son terapias debido a su uso de métodos alejados de la medicina y la psicología formal.

La CONAPRED (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) condena los ECOSIG pues son prácticas fraudulentas que atentan contra la dignidad, salud física, emocional y desarrollo libre de la personalidad, libre de violencia y discriminación de las personas de la diversidad sexual y de género no normativa. Por lo que la iniciativa del diputado jalisciense Salvador Caro de Movimiento Ciudadana, significa un gran paso en la lucha contra este tipo de violencia que sufre la comunidad LGBT+. Jalisco es el primer estado en tratar este tema de manera legislativa. Aunque el año pasado en el Senado de la República también se postuló una iniciativa contra las pseudo terapias, sin embargo no tuvo mayor avance.

La nombrada #LeyCaro pretende sancionar con 2 a 3 años de cárcel a quien promueva, financie o imparta este tipo de prácticas mal llamadas terapias de conversión. Igualmente plantea incrementar las sanciones cuando los afectados sean menores de edad. Desafortunadamente, el FNF se posicionó en contra de esta iniciativa pues considera que criminalizar estas prácticas “atenta contra el derecho que tiene una persona de elegir y preferir”. Sin embargo, quienes han sido sometidos a los ECOSIG ha sido en contra de su voluntad principalmente por parte de sus familias, quienes impulsados por la ignorancia de su homo-lesbo-transfobia permiten que sus familiares sean violentados de distintas maneras, causándoles daños colaterales para el resto de su vida.

Miembros del FNF se manifestaron en el centro de Guadalajara, con consignas como “Ley Caro para atrás” o “Con mis hijos no te metas”. Es preocupante la intervención de este grupo que en su mayoría está conformado por fanáticos religiosos que atentan contra los derechos humanos de quienes no viven bajo sus mismas ideas y pretenden obligar a los demás a alinearse a sus preceptos.

La iniciativa tendrá una revisión el 11 de diciembre y posteriormente en enero se hará otra lectura, en la cual podría ser votada o desechada, por lo que es importante prestar atención al desarrollo que tenga esta propuesta de ley pues de ser aprobada será un avance significativo en la lucha contra la discriminación de la población LGBT+.

El lema del FNF es “sin vida no hay paz, sin familia no hay desarrollo, sin libertades no hay democracia”, sin embargo no parece importarles la vida, las familias ni mucho menos la libertad de quienes no viven con forme a sus ideas, pues con sus acciones atentan contra esos mismo ideales. Las declaraciones del FNF fomentan la desinformación, estigmatizan y discriminan a las personas de la diversidad sexual. Las personas LGBT+ no están enfermas, no tienen nada que curar y no deben ser sometidas a ningún tipo de corrección. Así como en Jalisco, espero que pronto en Hidalgo se presente una iniciativa similar para proteger de prácticas violentas a la comunidad LGBT+ hidalguense.

