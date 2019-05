Ligereza legislativa

Parece estéril enunciar nuevamente la falta de seriedad del Poder Legislativo, en particular con la conducción del proceso para reformar la ley electoral, pero sus desatenciones no cesan, su victimización tampoco y mucho menos el malestar que generan no solo en partidos políticos, sino en organismos electorales.

La semana pasada inició y concluyó con polémica en torno a las denominadas mesas técnicas que buscan afinar la citada reforma, que generan más información en torno a la falta de formalidad del Congreso del Estado para desarrollarlas, que los planteamientos en sí, que deberán aprobarse para agosto o septiembre.

El lunes pasado, representantes políticos abandonaron el recinto ante la ausencia de funcionarios electorales y del presidente de la Cámara, Ricardo Baptista, mientras que el viernes tuvieron que ir a sacarlo de su oficina tras dos horas de espera e intentos vanos del asesor, Jerónimo Castillo para entretenerlos.

Cuando el Tribunal, así como el Instituto Estatal Electoral se han ausentado de las mesas, ha sido por falta de convocatoria del Congreso local, cuyo presidente también ha provocado inconformidad entre algunos otros diputados que no son informados sobre cambios de horarios, sedes o ausencias ya previstas.

Las priistas María Luisa Pérez Perusquía y Mayka Ortega Eguiluz, así como la pesista Jajaira Aceves Calva y el petista Miguel Ángel Peña Flores se presentaron el viernes pasado desde las 11:00 horas a la reunión, sin saber que se reprogramó para las 12:30 horas, aunque finalmente inició hasta las 13:00 horas.

Una vez que las negociaciones entre partidos políticos llegaron al Congreso del Estado, donde debieron dirimirse desde el inicio, pero tardaron en darse cuenta, este proceso cayó en vacilaciones que se sintetizan en falta de respeto a los tiempos del proceso y al de los actores que sí se lo toman en serio.

Hoy concluyen las mesas técnicas entre Congreso y partidos políticos. Quedan aún por debatir las propuestas sobre periodo gubernamental de dos años, impulsado por Morena, para alcanzar el empate electoral en 2024, y la que busca un mandato de cinco años, planteada por todos los demás, para llegar a 2027.

PRIORIDADES

Mientras tanto, un trabajo de la periodista Verónica Ángeles Cilia detalla estadísticamente las prioridades de Ricardo Baptista, cuyo distrito electoral (Tula) recibirá 100 millones de pesos para obra, mientras el distrito indígena de San Felipe Orizatlán, que representa la priista Adela Pérez, cuenta con cero pesos y cero centavos del Programa de Infraestructura Municipal, lo que acrecienta la especie que el legislador hace labor para resultar candidato a alcalde, al margen del compromiso adquirido, al cual -bajo pretexto de pluralidad laboral- ha sumado gente que parece no estar convencida de su cuarta transformación.