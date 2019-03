Lo mejor del Vive Latino 2019

El pasado fin de semana, sábado 16 y domingo 17 de marzo, se llevó a cabo con éxito la vigésima edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, conocido simplemente como Vive Latino, que además celebró sus 20 años. Tuve la oportunidad de acudir ambos días y hoy te quiero compartir mis apreciaciones y experiencia.



Desde 1998, el Vive se ha convertido en uno de los espectáculos musicales más importantes de nuestro país, en el cual se han presentado grandes íconos de la música nacional e internacional.



En esta edición, se contó con cinco escenarios que presentaron propuestas de géneros variados entre los que destacan rock, folk, indie, ska, metal, electrónica y hasta norteño. Además, había una carpa titulada “Casa Comedy” en donde se presentaron comediantes y standuperos; la Carpa Ambulante en donde se proyectaron películas y documentales; un cuadrilatero para presenciar funciones de lucha libre y un escenario extra llamado “Momentos Indio” en donde se presentaban bandas sorpresa haciendo colaboraciones. Para este año, implementaron una sección de lockers en donde podías dejar tus pertenencias seguras para no tener que cargarlas todo el día, y un nuevo sistema de pago único, que consistía en una pulsera con una tarjeta en donde podías depositar dinero en los centros de recarga y poder pagar electrónicamente con ella en cualquier lado sin tener que sacar tu cartera, el efectivo no era aceptado por los vendedores de comida, bebida y merch oficial. Los vasos oficiales tenían los artes de las 20 ediciones anteriores, una gran estrategia mercadológica, ya que muchos se dedicaron a coleccionarlos.



El primer día, se abrieron las puertas puntualmente al medio día, la música comenzó a las 2:00 de la tarde. Pudimos apreciar a Jumbo festejando también su aniverario; luego Ximena Sariñana compartió un par de sus grandes éxitos y algunos de los temas de su nuevo album “¿Dónde bailarán las niñas?”; División Minúscula nos hizo cantar “Las luces de esta ciudad”; Liquids se presentó por novena ocasión en un Vive Latino, logrando el record de la banda que más veces se ha presentando en el festival hasta el momento. Fobia consiguió que el Foro Sol se llenara de luces de celular al ritmo de “Vivo”; Santa Sabina regresó a los escenarios sin Rita Guerro, quien este 11 de marzo cumpliera su octavo aniversario luctuoso, esto como parte de su gira de despedida titulada Santa Sabina XXX, que además de celebrar sus 30 años como banda, honrra la memoria de su antigua vocalista. El momento estelar se lo llevó Caifanes, que también están de vuelta y que además se hicieron acompañar del Caifán Mayor Óscar Chavez para que interpreraran juntos su tema “Por ti”. Foals se lució como solo ellos saben hacerlo. El escenario principal cerró con la poderosa presentación de Ska-P y luego, los miles de asistentes fuimos sorprendidos con un espectáculo de pirotecnia en tributo a Queen, mi momento favorito de todo el Vive Latino 2019. Para cerrar, Intocable hizo bailar a propios y extraños.



El segundo día la asistencia se duplicó. El rencito retumbó al grito de “Peter Punk” con Los Estrambóticos y el Gran Silencio nos hizo bailar al ritmo de “Dormir Soñando”. Bengala prendió con “Carretera”. Durante la presentación de El Tri, celebrando sus 50 años en los escenarios, Alex Lora hizo con nosotros lo que quiso, el Escorpión Dorado se écho un “palomazo” con ellos y Chela unió a todas las mujeres del lugar con el puño en alto al grito de “Ni una muerta más”.



Luego, desde Chile, Los Tres tuvieron de invitados a Emmanuel del Real y Rubén Albarrán de Café Tacvba para interpretar sus éxitos “Amor violento” y “Olor a gas”. Bumbury hizo a todos cantar con “Héroe de Leyenda” recordando sus días como parte de Los Héroes del Silencio. Snow Patrol detuvo el tiempo mientras tocaban “Chasing Cars”. Ciertamente, lo mejor de la noche fue Café Tacvba y lo más memorable fue su versión de “Déjate caer” en compañía de Los Tres, los autores originales, y que todos los integrantes, tanto de Los Tres como de Café Tacvba, bailaran juntos la coreografía que estos últimos usaran en el video promocional de la canción.



Santana abarrotó el lugar, no cabía un alma más y nos hizo vibrar con sus temas “Corazón Espinado” y “Smooth”. Korn cerró el escenario principal con su potencia y la última presentación de esta edición fue de La Castañeda que trajeron consigo un performance bastante conceptual, además de anunciar el próximo lanzamiento de un nuevo álbum y compartirnos uno de los temas que incluirá.



Durante estos dos días, también se prestentaron grandes artistas como Fermín IV, Kill Aniston, LP, Hello Seahorse!, Miranda!, Editors, María Barracuda, Juanes y The 1975 entre muchos otros.



Sin duda, este Vive Latino fue un festival que quedará grabado para la historia.



