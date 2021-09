Lo que no tuve

Pedro Sola es conductor del mayor programa de espectáculos en la historia de la televisión mexicana: ventaneando; además de ser identificado por sus participaciones hablando de la farándula, a diferencia de sus compañeros de oficio, es conocido y admirado generaciones más jóvenes la generación Z.

Aunque su popularidad ha sido gracias a sus cómicos accidentes en la televisión, ha sabido ocupar esa viralidad para expandir su exposición mediática a las redes sociales. Tiene un canal de youtube donde cuenta anécdotas o da su punto de vista de diferentes temas, en Instagram también es seguido y Twitter es una de las redes en las que más activo se mantiene, a veces metiéndose en problemas por no caer en el agrado de otros usuarios, pero siempre dando de qué hablar.

Conversar sobre ser homosexual no ha sido problema para él, aunque tiene poco tiempo que lo comparte, ha explicado que nunca ha escondido su orientación, su familia sabia de su orientación sexual desde los 14 años, por ello tampoco tuvo necesidad de aparentar nada fuera de su hogar. Justo el pasado miércoles, en vísperas de la conmemoración de la independencia, el tío Pedrito le robó un rato el protagonismo a los festejos patrios al compartir el siguiente tuit: “Llama la atención que cada día hay más adolescentes hombres gay que sin prejuicio se muestran tal cual son. Me alegra la apertura y ojalá los padres entiendan que es algo con lo que nacieron y no lo deben reprimir”.

Y es cierto, tan sólo a diferencia de hace diez años eran pocos los adolescentes que tenían esa libertad de vivir sin apariencias su afectividad hacia alguien más, sin importar su orientación sexual, con mayor razón le causa tanta alegría a Pedrito Sola, porque en sus tiempos eran aún menos quienes podían SER, sin preocuparse de prejuicios.

También me alegra esa libertad que viven los adolescentes actualmente, no se perderán de tantos momentos como algunas personas de mi generación: el primer amor, le primer beso, los regalos de san Valentín, las citas al café o al cine, las cartas del mes de novios, los peluches, las canciones de amor y también de desamor cuando había tropiezos en la relación. Todas esas cosas que a muchos sólo nos tocó ser espectadores, porque era imposible dar un pie hacia adelante para vivirlo, podía ser riesgoso.

Por ello, al crecer es tan importante involucrarse en la defensa de los derechos humanos, aunque no podamos volver el tiempo y vivir en mejores condiciones esas etapas, es gratificante saber que hay menos juventudes enclosetadas, que el amor se puede vivir desde el primer momento que lo sienten y no hasta después de hacer callo ante las burlas o discriminación de otros.

Como Pedrito Sola, festejemos y apoyemos a las, los y les adolescentes que viven su juventud con plenitud, a pesar de las miradas juzgonas de unos, pero con el cariño y protección de otros, es más llevadera la vida, una donde no sólo cabe la oportunidad de ilusionarte, sino también de vivir esas primeras experiencias como protagonista.

