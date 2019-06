Los Mantras Mexicanos

¡Me vale madres! Mantras Mexicanos para la liberación espiritual. Es un libro escrito por Prem Dayal un italiano, alumno de Osho, que encontró en el argot mexicano una forma práctica, sencilla y divertida para la liberación interna y despertar de la conciencia a través de la meditación.

Primero te explico que significa la palabra “Mantra”: es un sonido sagrado o instrumento de la mente que funciona a través de la repetición; permite serenar las voces internas, de los pensamientos, que nos ocasionan el caos mental.



Hace un par de años, tuve la fortuna de conocer a Prem Dayal en Pachuca, quien ofreció una conferencia en la que habló de estos tres mantras que hoy me gustaría compartir y, desde luego, sugerir ampliamente el libro. El mío lo presté y no me lo han devuelto .

Estos mantras son: “Me vale Madres”, “A la Chingada” y “No es mi Pedo”, los cuales son fáciles de aplicar, sólo basta recitarlos repetidamente en el momento indicado.

ME VALE MADRES

Este es el mantra del desapego. Como seres humanos, con una mente acelerada, vivimos en un constante estado de conflicto interno. Todo parte de la niñez. Ahí, se nos enseña que lo que somos no está bien y que debemos de seguir un prototipo o modelo, en consecuencia creamos infiernos.

El “me vale madres” ayuda a disolver todas esas creencias, a desapegarnos de ellas pues “la verdad no es el resultado de un esfuerzo, es la realización que se encuentra en un estado de relajación”.

De aquí la importancia de este mantra, cuando la mente te torture con su actitud tiránica reza: Me vale Madres… Me vale Madres… Me vale Madres…

A LA CHINGADA

El mantra de la purificación: “si te cargas el pasado, te recarga la chingada”. Por ello este mantra, sirve para soltar el pasado, las frustraciones, el dolor, el miedo, el coraje, traumas, hartazgo y tristezas.

Para purificarse se reza con pasión: “A la Chingada, a la chingada, a la Chingada”, y funciona como catarsis.

“Las frustraciones y traumas son una cosa privada que no se tienen que cobrar a nuestras parejas, hijos, colegas y vecinos. Porque tu frustración tiene que ser descargada en la intimidad de un encuentro privado entre tú y Dios… O también pueden reunirse con otros religiosos encerrándose en un lugar seguro y ayudándose, con gran compasión, a purificarse mandándose fraternamente a chingar a su madre uno al otro”, dice Prem.

NO ES MI PEDO

El mantra de la desidentificación. Es el más refinado. Hizo que México pasara a la cumbre de la poesía. Aquí, Prem enseña que “no somos ninguna de todas las cosas que pensamos: tú ser mexicano, católico, judío, alemán, japonés o musulmán son el producto accidental de la forma en la cual tu mente viene programada”.

Tiene que ver con la cultura y no con la esencia. Por lo tanto cuando es tu mente la que toma las decisiones de tu vida, eres como un robot que sigue el programa que alguien más ha creado para él.

El libro “¡Me vale madres! Mantras Mexicanos para la liberación espiritual”, escrito por Prem Dayal es de la editorial Grijalbo, se ha convertido en un Best Seller, y es una buena herramienta, divertida y que quita de encima el aire serio de la espiritualidad. Se los recomiendo ampliamente.