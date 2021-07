Los OVNIs y su día internacional

Este 2 de julio, tuvo su vigésima conmemoración el Día Internacional del OVNI. La fecha es significativa: El 2 de julio de 1947, en un rancho de Nuevo México (Estados Unidos), tuvo lugar un suceso que marcó la historia del siglo XX.

EL granjero de la localidad de Roswell, Marc Brazel, encontró ese día, en su rancho -ubicado en la localidad de Roswell, Nuevo México- restos extraños de algún objeto de gran tamaño. Esto lo comunicó a las autoridades locales, quienes a su vez lo informaron a las autoridades federales norteamericanas.

Un diario local de Roswell, publicó la noticia, así como las impresiones de varios testigos, quienes admitían haber visto un disco o platillo volador, que no reconocían. El ejército estadounidense afirmó en aquel momento que los restos pertenecían a un globo meteorológico.

Desde entonces, ese pequeño pueblo se ha convertido en un santuario para todo lo que tenga que ver con objetos voladores no identificados (OVNIs). Ahí nació la ufología, disciplina que estudia el fenómeno ovni. Ahí, han nacido cientos de historias llevadas a la ficción literaria y cinematográfica.

Los relatos de ciencia ficción, desde las letras, ya nos hablaban de máquinas voladoras provenientes de lugares ajenos a nuestro planeta. Desde mucho antes de que se emplearan las letras, ya los dibujos de los primeros hombres y mujeres, exponían objetos extraños que volaban.

Y, antes de que se acuñara el término de “ciencia ficción”, algunas mentes adelantadas escribían sobre cuerpos voladores que visitaban la tierra. “La guerra de los mundos” novela del inglés H.G. Wells, publicada en 1898, es muestra de ello. La novela ha sido llevada al cine en dos ocasiones. La primera en 1955, un clásico del cine de ciencia ficción, dirigida por Byron Haskin; y en 2005, versión dirigida por Steven Spielberg.

El cine nos ha dado magníficas películas sobre el tema ovni. No hace falta ser seguidor de alguna corriente que estudie a los ovnis, tampoco hace falta ser escéptico para no verlas. Como obras cinematográficas, cuyo fin sea entretener, podemos encontrar auténticas maravillas fílmicas.

“Encuentros cercanos del tercer tipo” (Close Encounters Of The Third Kind), película de 1977, dirigida por el visionario Steven Spielberg; es quizá la cinta más representativa sobre los ovnis. Años antes, en los 50, se produjo en Estados Unidos un número importante de películas sobre objetos voladores no identificados. “El día que la Tierra de detuvo” (The Day The Earth Stood Still), cinta de 1951,de Robert Wise, es la más influyente sobre el tema, en la historia del cine.

