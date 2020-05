La gente más susceptible, es la más propensa a sufrir ataques del maligno, a sufrir fenómenos poltergeist o incluso posesiones demoníacas.

Ed y Lorraine Warren fueron dos investigadores de lo paranormal, solo tuvieron una hija Judy.

Ed Warren fue un demonólogo reconocido por la Iglesia católica, se dedicaba a pintar y llegó a ser un gran autor de varios libros de ciencia ficción, Ed Warren fue el primer hombre sin el permiso eclesiástico qué realizó un exorcismo.

Se dice que los Warren atendieron muchísimos casos, ayudaron a muchas, personas, familias y que hacían gran equipo, ya que Loraine era capaz de percibir, lo que muchos de nosotros no podemos, al ser vidente y al ser muy sensible.

El matrimonio Warren viajó a muchas partes del mundo, dando conferencias y ayudando a resolver muchos casos espeluznantes.

Crearon un museo en su casa, "Museo de Ocultismo en Connecticut” el cual era bendecido por un sacerdote una vez por semana, ya que ahí guardaban los objetos canalizadores de las malas energías.

Como la famosa muñeca Anabelle, dicha muñeca poseída, con la que dio comienzo todo lo que han lofrado llevar a la pantalla grande, sucede cuando una Raggedy Ann Doll fue comprada por una mujer para su hija. Al llegar a casa, la muñeca comenzó a cambiar de posición,hicieron sesiones de espiritismo donde. La muñeca les pedía quedarse con ella porque se sentía bien con ellas, pero los Warren determinaron que estaba poseída y se la llevaron a resguardar a su museo.

Su segundo caso fue la familia Perron en 1970, quienes se mudan a Rhode Island, con sus cinco hijos, sin saber qué en esa casa habían ocurrido una serie de asesinatos por lo cual había espíritus, la familia la paso muy mal, ya que comenzaron a escuchar ruidos, las niñas sufrían ataques por la noche amanecían con moretones, rasguños,las despertaban golpes en la pared, siempre había un olor fétido y los relojes se paraban a a las tres am de la madrugada, así que solicitaron el apoyo de los Warren, pero a diferencia de la película El Conjuro, los Perron se mudaron, ya que no aguantaban más ni una ahora allí, ya que no les pudieron ayudar.

Otro caso fue el Amytiville, Long Island, donde uno de los hijos en la madrugada mató a sus hermanos y a sus padres, supuestamente poseído por algún espíritu o entidad, una familia tiempo después llegó a vivir ahí y salió aterrorizada, aunque intentaron ayudarles, la crítica los juzgo demasiado de sensacionalistas, dejando a los Warren como impostores.

Otro caso fue la historia del poltergeist de Enfield, la cual atrajo una gran cobertura de prensa del Reino Unido durante 1977 y 1979, ya que ahí los niños eran levitados, los objetos volaban por toda la casa, incluso llamaron a la policía y frente a sus ojos, estos fenómenos seguían pasando, así que no hubo solución más que hacer las maletas ya que fue otro caso donde los Warren no pudieron hacer nada, un caso más qué fue catalogado de falso, aunque otros si lo reconocieron, en este se basa la película El Conjuro 2 .

Ahora tú que los conoces, ¿qué opinas?, házmelo saber…

ACLARACIÓN

