Los derechos humanos no se cancelan

Con las manos en la espalda, sin playera, agachados y sometidos por custodios, decenas de presos en El Salvador aparecen en un video que difundió en redes el presidente Nayib Bukele en el que advirtió que endurecerá las condiciones de integrantes de pandillas que se encuentran en prisiones del país. Mientras los internos permanecían en el patio de una cárcel, custodios retiraban de sus celdas hasta las colchonetas en que duermen. El mandatario dijo además que reducirán sus alimentos a solo dos al día y que “no podrán ni ver un rayo de sol”.

Todo lo anterior luego del fin de semana sangriento en el que en solo dos días fueron asesinadas más de 70 personas; algunos cuerpos incluso fueron dejados en sitios públicos como símbolo del control que las pandillas ejercen sobre los territorios salvadoreños.

Además, el presidente Bukele impuso un régimen de excepción en el que se suspenden algunas garantías, como informar a un detenido el motivo de su arresto, al tiempo que se amplían los alcances de ejecución de cuerpos policiacos. Las medidas ya derivaron en más de mil personas detenidas que son tratadas como sentenciadas.

Si bien la violencia es siempre condenable y lo que ocurre en El Salvador es una tragedia enorme, el cinismo de Bukele de anunciar y mostrar abiertamente la violación a derechos humanos es pasmosa, lo menos. La condición de seres humanos no se pierde bajo ninguna circunstancia, establecer excepciones abre la puerta a que están se amplíen a contentillo del poder con criterios arbitrarios.

Las reacciones de medios y sociedad general por los más de 70 homicidios en El Salvador no son menores ni exageradas, situaciones tales no pueden ser normalizadas como ocurre en nuestro país. Otra vez en Michoacán, ahora en Zinapécuaro, fueron asesinadas 20 personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que fue un enfrentamiento entre grupos del crimen, ¿así ya no es tan grave?

NOS LLEVA EL TREN

Ahora que ya se inauguró el AIFA trasladamos la atención hacia el Tren Maya. La oposición quiere detenerlo y acusa desastre ecológico. El presidente y sus feligreses preguntan: “¿Dónde estaban cuando…? La campaña de desprestigio denota superficialidad, sensiblería y oportunismo, pero igual tiene señalamientos puntuales. ¿Andrés Manuel? Sin hacer caso, no reconoce crítica alguna sustentada o no, en todas ve conservadores agazapados sin reclamos legítimos. En México asesinaron a 30 ambientalistas en 2020, según cifras de Global Witness, ¿eran también fifís?

