Los equipos revelación de la temporada

Qué tal mis muy queridos lectores, el día de hoy estoy muy contento porque han pasado cerca de dos semanas desde la reanudación de las grandes ligas europeas y hemos podido disfrutar de al menos dos partidos diarios.

No se los voy a negar, ver tantos encuentros es algo complicado (mientras escribo esto veo el Chelsea vs Man City y antes vi el Eibar vs Valencia) pero los pamboleros de corazón estamos felices de tener tanto futbol de nuevo en nuestras vidas.

Por ello, entre tanta carga de partidos, hoy les escribiré sobre los equipos que a mi parecer están desplegando un juego muy agradable y que les está funcionando al punto de estar entre los primeros lugares de sus respectivas ligas. Voy a dejar de lado a los equipos “grandes” y me decantaré por opciones menos comunes que les pueden dar una agradable sorpresa si deciden ver alguno de sus partidos.

Los Wolves de Raulito

La temporada del Wolverhampton en la Premier League de Inglaterra ha sido sorpresa para muchos, pues, aunque el campeonato pasado tuvieron en excelente rendimiento que los llevó a obtener un boleto para la Europa League, nadie esperaba que su rendimiento se mantuviera o que incluso se incrementara como hasta ahora.

Tras el parón por la crisis sanitaria, el equipo ha disputado dos encuentros y cosechado la misma cantidad de victorias, ocupa el sexto lugar de la tabla y de concretarse la suspensión del Manchester City en la próxima edición de la Champions League por romper el fairplay financiero, los Wolves podrían meterse de lleno en la lucha por ocupar el quinto puesto que les daría un boleto para el máximo campeonato europeo.

La clave del buen juego desplegado por los pupilos del portugués Nuno Espírito Santo ha sido la solidez que recae en su línea de cinco, donde muchas veces de los tres defensas centrales al menos uno es un mediocampista reconvertido a esa posición, siendo Leander Dendoncker por derecha o Romain Saiss por izquierda. El que exista un mediocentro en la línea baja permite que los carrileros exploten los costados con mayor profundidad.

A partir de ahí el medio campo y la delantera son un auténtico agasajo, pues el DT no tiene problema con jugar con tres mediocampistas y dos delanteros o dos mediocampistas, un delantero y dos extremos. La flexibilidad táctica hace de Wolverhampton un equipo impredecible que, sumado al talento de Rubén Neves, la velocidad de Adama Traoré y la movilidad y contundencia de Raulito Jiménez te harán disfrutar de partidos vertiginosos y entretenidos.