Los hombres usan falda en Tik Tok

La aplicación tik tok ha servido como un gran desahogo de estrés en medio de la pandemia, ha evolucionado bastante rápido sus usos y sus formatos, antes se trataba de hacer playback con canciones o audios, ahora se ven tutoriales y principalmente bailes, de los cuales, algunos se han hecho tendencia y muchos usuarios hombres han seguido, como por ejemplo uno que trata sobre bailar con falda.

Es sorprendente como un reto o tendencia ha logrado en cierta medida, lo que años de activismo ha logrado de a poco en más años, como es el uso de la ropa sin verle género. Las faldas son una prenda que socialmente está asociada con las mujeres, excepto en Escocia, en donde usar una es símbolo de masculinidad, pero en América es condenable, por supuesto no tiene la misma carga simbólica que en la tierra inglesa.

Jóvenes de 17 a 22 años son quienes han impulsado la moda de hacer un baile en el que aparecen usando una falda, mientras mueven de un lado a otro la cintura y sus brazos los cruzan en el pecho y continúan el balanceo durante el tiempo que una música se reproduce de fondo. En la sección general de videos de tik tok ya han aparecido jóvenes, adultos y hasta señores que incluso muestran que hacen el baile frente a sus parejas, dejándolas sorprendidas, pero principalmente mostrando a quienes los ven, que una prenda no los intimida.

En los comentarios hay quienes alagan y aplauden a quienes lo hacen, les dicen que son valientes y son hombres de verdad que no sienten fragilidad por cosas como esas, ojalá así aplaudieran a quienes sí lo hacen como estilo de vida. Posiblemente la mayoría de lis hombres que se animaron a hacer el reto sólo usaron o simularon usar la falda para ese video de 15 a 30 segundos, después siguieron con su rutina con pantalones. Sin embargo, hay quienes han querido experimentar hacer parte de su vestimenta prendas como las faldas, incluso empiezan a haber diseñadores que han lanzado diseños de estas prendas pensadas en las proporciones de un cuerpo masculino, aunque usarlas en la calle sigue siendo un reto para quienes desean portarlas.

Fuera de una pantalla, de un contexto como un tik tok, usar falda puede ser peligroso por la homofobia y machismo que permea en la sociedad, incluso en las ciudades más cosmopolitas de nuestro país. Siendo positivos, podemos aceptar que las redes sociales sí están sumando a la normalización de estos temas, porque al menos en la mente de algunas personas, la idea de un hombre usando algo más que pantalones, ahora existe en sus mentes, no será ajeno si llegaran a ver tal imagen en vivo y en directo. ¿Qué prenda te gustaría probar, que no te has permitido hasta ahora? ¿Y si lo intentas?

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.