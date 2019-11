Los mejores músicos de la historia

El próximo viernes 22 de noviembre se celebra en gran parte del mundo el Día del Músico, una de las fechas más importantes del año para Melómano.

Esta fecha conmemora la muerte de santa Cecilia, mártir del cristianismo y conocida como la patrona de los músicos. Se comenzó a celebrar en la localidad francesa de Evreux (Normandía) con un torneo de compositores. Desde 1695 se celebra en Edimburgo (Escocia); posteriormente, la práctica se extendió a otros países europeos como Alemania, España y Francia. En América Latina esta tradición empezó en Río de Janeiro (Brasil) entre 1919 y 1920, y luego se extendió al resto de América.

Para conmemorarlo, el día de hoy te presentaré a quienes -ya sea por la crítica especializada, los fans o incluso estudios científicos, y un toque de opinión personal- han sido considerados como los mejores músicos de todos los tiempos.

Comencemos con el mejor guitarrista; nombres como Eric Clapton, Carlos Santana, Keith Richards o Slash son recurrentes en los primeros lugares de las listas de los mejores guitarritas a nivel internacional; pero quien se lleva el título como el mejor guitarrista de todos los tiempos es Jimi Hendrix, músico, cantante y compositor estadounidense. A pesar de que su carrera profesional solo duró cuatro años, es considerado uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock. Hendrix fue votado por los lectores de Melody Maker como el mejor músico popular de 1967; en 1968, Rolling Stone lo nombró músico del año; Disc and Music Echo lo distinguió con el título de mejor músico de 1969; mientras que, en 1970, Guitar Player lo colocó como mejor guitarrista del año. Además, la revisa especializada Rolling Stone, lo nombró el mejor guitarrista y sexto mejor artista de todos los tiempos.

A la hora de nombrar a los mejores bajistas de la historia nos vienen a la mente personajes como Flea de Red Hot Chili Peppers, Cliff Burton de Metallica, Lemmy Kilmister de Motörhead, Roger Waters de Pink Floyd, y desde luego el bajista más famoso de la historia, Paul McCartney de The Beatles; pero quien se lleva este título es John Entwistle, músico, compositor y productor británico, más conocido por su trabajo como bajista del grupo británico de rock The Who. Fue el único miembro del grupo en tener una formación musical formal, y su sonido característico influyó a otros bajistas de Rock. Entwistle logró hacer que el bajo pasara de ser mero acompañante rítmico a un elemento con vida propia, capaz de aportar un sonido diferencial en una canción. En 2011, Entwistle fue seleccionado como el mejor bajista de todos los tiempos en una encuesta elaborada por lectores de la revista Rolling Stone. Asimismo, The Biography Channel lo denominó el mejor bajista y comentó que Entwistle hizo por el bajo lo mismo que Hendrix por la guitarra.

En cuanto a los mejores bateristas de la historia, la decisión también es reñida. Destacan Mike Portnoy de Dream Theater, Lars Ulrich de Metallica, Ketih Moon de The Who; Cindy Blackman, baterista de Lenny Kravitz y Meg White de The White Stripes, de las pocas mujeres consideradas dentro de los mejores en su instrumento. Sin embargo, el título de mejor baterista de todos los tiempos es para John «Bonzo» Bonham, baterista del grupo de rock Led Zeppelin. Es considerado uno de los mejores bateristas de rock de toda la historia ya que cambió el enfoque que se tenía del instrumento, influyendo poderosamente a todas las generaciones posteriores de baterías de rock, incluyendo al heavy metal. Las revistas Gigwise y Rolling Stone incluyeron a Bonham en la primera posición en sus respectivas listas de los mejores bateristas de la historia.

Para cerrar, uno de los títulos más polémicos: el mejor cantante de todos los tiempos; aunque en las lista al respecto figuran grandes voces, desde Aretha Franklin, Ray Charles, Elvis Presley y Sam Cooke hasta Axl Rose, Ville Valo, Amy Lee y Jon Bon Jovi, la ciencia ha comprobado que el mejor cantante de todos los tiempos es ni más ni menos Freddie Mercury, quien, por cierto, cumple su 28 aniversario luctuoso este 24 de noviembre.

En 2005, en una encuesta organizada por Blender y MTV2, Mercury fue nombrado el mejor cantante masculino de todos los tiempos, mientras que en 2008, la revista estadounidense Rolling Stone lo colocó en el puesto 18 en su lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos, bastante abajo para mi gusto; por su parte, Classic Rock, al año siguiente, lo consideró el mejor cantante de rock de la historia y Allmusic lo definió como «uno de los líderes más carismáticos y dinámicos en la historia del rock». Pero además, mediante un estudio realizado por un grupo de investigadores suecos, austriacos y checos, publicado en 2016 en la revista Logopedics Phoniatrics Vocology, se determinó que Freddie Mercury es el más grande cantante de todos los tiempos, científicamente hablando. Así, mediante softwares como Prat y Acapella Collection, se determinó que la voz de Mercury efectivamente era única, ya que, entre otras particularidades, mientras que un vibrato típico fluctúa entre 5.4 Hz y 6.9 Hz, el de Mercury era de 7.04 Hz, además de la producción de sonidos subharmónicos, haciendo que su voz sea algo prácticamente irrepetible.

Para despedirme, quiero aprovechar este espacio para felicitar y agradecer a todos aquellos que tienen el don que crear música y que lo comparten con el mundo para hacerlo un lugar mejor.

REDES: