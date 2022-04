La jornada del domingo pasado, respecto a la revocación de mandato impulsada por el presidente del ejecutivo dividió opiniones. Mientras unos la calificaban como un ejercicio que fortalecía la democracia mexicana, otros tantos la consideraron como una farsa para los ciudadanos.

La votación del pasado 10 de abril deja claro varios puntos a considerar sobre todo para los estados del país que el próximo 5 junio tendrán elecciones para cambiar el poder ejecutivo respectivamente de 6 entidades.

Está claro que hoy no puede decirse que el partido guinda es inexperto y no cuenta con una estructura. Los pocos o muchos votos que se obtuvieron este domingo, demuestran el basto musculo que tiene MORENA con y a pesar de los desaciertos que han tenido en estos casi 4 años de gobierno y aún y cuando fue una votación que pocos mexicanos entendieron su razón de ser, hoy MORENA puede tener un dato duro de los votantes aproximados para sus siguientes contiendas electorales.

Si bien muchos estados tenían un pronostico de votación, la realidad es que los resultados las sorprendieron y una vez más dejo claro el presidente el nivel de aceptación que continúa teniendo con la ciudadanía.

En esta elección ¿Quién gana? Ganan los estados que de alguna manera no esperaban el nivel de votación de la ciudadanía, entre estos se encuentra por supuesto Tabasco, Campeche, Puebla e Hidalgo.

El resultado de Hidalgo no solo marca un número para el comité estatal guinda y por supuesto para el Presidente, también pone una alerta para los otros partidos de la contienda electoral 2022 no solo para reforzar sus propuestas de campaña, sino para planear una estrategia de movilización para el día “D” que será contundente para ganar la próxima elección a gobernador en este año y también porque en este estado a diferencia de los demás con mayor votación y por supuesto con un número mayor de habitantes, no gobierna MORENA en muchos de los municipios y tampoco en el ejecutivo, por lo tanto, deberán poner atención en este efecto llamado “AMLO” que sigue permeando en tierras hidalguenses.

