Si en este momento pudiera visualizarme con los temas que traigo en la cabeza, los pendientes y lo que hay por atender, definitivamente, sería una malabarista. (escucho de fondo esa música tipo circo)

Los niños, la casa, el esposo, el trabajo, la escuela, mi escuela, la columna, la familia, las cuentas, las mascotas, en fin, de verdad que ahora que lo escribo, si son muchas cosas, ¿qué tal sale? No lo sé pero espero que no tan mal.

Hace poco terminé una capacitación de Inteligencia Emocional, te dan herramientas para poder manejar diversas situaciones, entendiendo y manejando lo que se presente y relacionarlo con el entorno, además de interesante, fue muy grato darme cuenta de las áreas de oportunidad que se presentan en el día, en lo cotidiano, en lo imprevisto, en el matrimonio y en la maternidad, por decir algunos aspectos.

Aprendí que estar molesta no está mal, estar cansada tampoco, frustrarme menos, que muchas veces, me obligo a esconder muchas de esas emociones y no tiene sentido, recordé que hace algún rato platicaba con una maestra de la escuela de uno de los bribones y le decía que los niños están conscientes de las complicaciones emocionales por las que paso y por decirlo de alguna manera, no le pareció y pues está bien, “cada quien la burra en que anda” dice mi mamá, estos días han sido complicados, tuvimos en casa una pérdida familiar, no ha sido simple, pero pues, así las cosas, de pronto me pongo de malas, de pronto sensible, de pronto callada y en una vez me dijo el menor “es porque andas triste mamá, está bien”, ¡uf! Y vino un gran apapacho.

Me parece que el mostrar las altas y bajas que se tienen, las tristezas y las alegrías es parte de la formación, crecí en un ambiente en donde no era fácil demostrar muchas cosas y si lo hacía pues era criticado, ahora esa parte si quiero trabajarla con ellos, estar ahí y mostrar con el ejemplo, que también de esos hoyos, se sale, a veces traqueteado, pero se sale, con ánimos, sin caerse, adolorido, pero se sale.

Entonces, volviendo al principio, ser malabarista a veces agota, entonces pensando en las herramientas, me tengo una propuesta, “prioridades”, empecemos por ahí, ¿qué es lo urgente y qué es lo importante? ¿qué vale la pena y que no? Por ejemplo, me gusta estar en un lugar limpio, ya se los había dicho, pero tampoco limpio digno de foto de catálogo, es agotador, llegar cansada del trabajo, entrar y colocar todo en el orden que me gusta, no, eso sí, ya no, el orden que sea el de todos, el que les guste, el que les parezca, ya no sólo el mío, analizar la economía si, eso sí, sin estar despilfarrando pero tampoco estar controlando peso a peso, así que debo administrar esa es la palabra correcta; ese tiempo que invertía en aquellas cosas que pueden esperar, ahora lo usaré de otra manera, conviviendo y escuchando, a mí familia, a mis hijos, a mis amigos, a mi entorno, pero esa escucha real, de poner atención, por ejemplo, aprender más de los videojuegos, ya voy por menos, sólo que apenas aprendo algo y me dicen que eso ya no, que ahora tenemos juego nuevo y pues heme aquí, tratando de comprender otra vez.

Me gustaría compartirles un poco de lo que vi en ese diplomado, así que les iré comentando sobre algunos “tips para el cambio”, aunque lo más importante, al menos, que estoy viviendo en mi caso, es empezar por tener esa disposición para tomar esas áreas de oportunidad y potenciarlas, así que, me deseo suerte.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.