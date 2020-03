Es la historia de una terrible recopilación de crímenes ocurridos en España considerada como el Amytiville español…

Actualmente en las carteleras aquí en México se esta transmitiendo una pelicula llamada malasaña 32 la cual no he podido ver, pero empecé a investigar porque con solo mirar el trailer, me llamo la atención, ya que uno de los protagonistas es Iván Marcos, así que espero poder verla lo antes posible.

En el año 1962 en la calle de Antonio Grilo ocurrió un crimen que más adelante les contaré, donde en sus antepasados esta calle era conocida como la calle de las beatas en el siglo 16 fue construida sobre un campo santo.

Resulta que en la noche un hombre fue asesinado, se encontró el cuerpo lleno de puñaladas y los agentes de seguridad al no tener tantas herramientas para las investigaciones como hoy en día, decidieron seguir el resto de la sangre pensando que este asesino de poca monta se escondería en alguno de los lugares Sagrados ya que ahí estaba la parroquia de San Sebastián y la iglesia de san Luis, comenzaron a hacer preguntas a los vecinos y había un rumor, se trataba que el cura de la Iglesia de San Martín quien se había enamorado de una costurera que le trabajaba y quince días antes de aparecer el cuerpo sin vida del hombre apuñalado, este hombre durante una misa se levanto y humillo al cura, acusándolo de preferir los placeres de la carne antes de su vida de santidad, le grito que renunciase a la Iglesia enfrente de todos sus feligreses, al sacerdote lo alcanzaron a juzgar y lo condenaron al garrote vil sin embargo el Rey le otorgó el perdón, ya que la iglesia tenía demasiado poder.

Debido a este y otros horribles acontecimientos, la calle de las beatas cambio de nombre, en esta calle había un edificio llamado Montano y en piso tres aconteció esta historia, de hecho, en la actualidad entre la ficción y la realidad, la numeración llega hasta el número treinta, pero en el piso tres vivía una familia, los Ruiz Martínez, matrimonio compuesto por cinco hijos cuyas edades oscilan entre los catorce y un año de vida.

En 1962, el padre de esta familia José María, mando a la empleada a buscar una farmacia, pero estaban cerradas porque ese día era el festejo del empleado regreso sin los medicamentos y la mando a una farmacia de guardia, aprovecho para matar a su esposa y después a sus cinco hijos, exhibiéndolos y gritando por el balcón su crimen, se dice que cuando lo hacía parecía poseído aunque en realidad la decisión la tomo porque estaba en bancarrota y todo lo tenia invertido en una finca, antes de suicidarse pidió hablar con algún cura de las carmelitas, de balcón a balcón, a raíz de esa fecha hasta ahora los vecinos aseguran que hay ruidos en cambio el último dueño aprovecho para desmentirlo y logro venderla en el año 2018.

ACLARACIÓN

