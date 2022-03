Maltrato Animal

Hace ya unos días circuló por Facebook el relato de un joven haciendo una denuncia pública y pidiendo justicia para Leia, una perrita tipo pastor alemán, de tamaño mediano, la cual estaba en el patio de la casa de la novia del joven en el Fraccionamiento de Bosques del Peñar, donde cuatro tipos no se sabe si bajo la influencia de alguna droga legal o ilegal provocaron y atacaron a sangre fría a la perrita con un arma de fuego y posteriormente darse a la fuga tres de ellos y el otro cruzar la calle y meterse a su casa.

Esto es un acto totalmente inhumano, cruel y despiadado en contra un animalito indefenso, la cual no hacia nada, solo estaba dentro de SU casa, tranquila, sin molestar a ninguno de los que la atacaron, solo ladró cuando estas personas le provocaron, golpearon la reja, la enfocaban con una lámpara, la querían hacer enojar para que cuando ella hiciera algo ellos tuvieron esa excusa para dispararle a sangre fría, sin ninguna clase de remordimiento, esperando a que la perrita cayera y no se moviera fue cuando finalmente se fueron, cuando vieron su acto consumado.

Me pregunto, ¿Qué tipo de vecinos y con qué clase de personas estamos rodeados? Personas que no les interesa el valor de una vida, porque si eso hacen con un animal, que respeto pueden tener por la vida de alguien más, al portar un arma de fuego y traerla por la calle como si fuera cualquier cosa, esperemos que nos libremos de algo así, pero si ellos se les atraviesa alguien y les cae mal porque los vio feo, ¿sacaran el arma y también le van a disparar?, es una situación preocupante, incluso los dueños de Leia han manifestado que tuvieron que devolver las llaves de su casa, pues el peligro que corren con vecinos así es muy alto.

¿Por qué si estás tranquilo en tu casa, sin hacerle daño a nadie, tienen que venir a dispararle a tu mascota? O ¿A caso eras tú el blanco y como no saliste se fueron contra ella? Que miedo no poder salir a defenderla por miedo a que a ti también te disparen y puedas morir. El maltrato animal es una situación que ha ido en ascenso en nuestro estado, pues hace unas semanas igual se reportaba el maltrato de un burrito que fue amarrado y arrastrado por una camioneta, del cual también existe un video y gracias a ello y al video de la agresión a Leia, el Gobernador del Estado, Omar Fayad, solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo que instale la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra los Animales, esto con la intención de contar con personal capacitado para brindar la atención especializada que merecen este tipo de delitos. Esto haciendo referencia a que cuando se hizo la denuncia de Leia los policías que atendieron el llamado del 911, dijeron que “no creo que le hayan querido hacer daño, seguro venían tomados y su perra los hartó y por eso le dispararon, nada grave señorita, usted no está en peligro”. Graves y muy desatinadas palabras que dijo este policía para “calmar” a la dueña de Leia, no entiendo como el disparar dentro de una propiedad privada no se considera grave y cómo no califican el acto sanguinario que realizaron estos tipos no es de peligro.

Aplaudo la atinada solicitud para crear la Unidad Especializada para que investiguen este tipo de casos en el estado, pues muchas veces un perro, un gato, un burro, o cualquier animal merece respeto, pues siguen siendo seres vivos, que sienten y muchas veces se tiene un vínculo afectivo con ellos, no se debe ser indiferente ante estas situaciones, estoy segura que muchas personas de las que ahora están tras las rejas condenados por algún tipo de homicidio o lesiones contra otra persona, en algún momento lastimaron a un ser indefenso como los animales y no sintieron culpa alguna.

Es necesario crear conciencia y denunciar todo tipo de ataques contra animales y por supuesto contra personas, creo que tenemos suficiente con todos los ataques de la guerra entre Rusia y Ucrania, seamos más respetuosos con la vida de todos.

