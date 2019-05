Mamás de la industria musical

La carrera musical es muy demandante y la maternidad también, por lo que compaginar ambas actividades resulta todo un reto para las mujeres que deciden asumirlo. Para conmemorar el próximo Día de las Madres en México, hoy te compartiré algunas de las mamás más famosas de la industria musical y sus historias.

La cantautora británica Adele, por ejemplo, se convirtió en madre el 19 de octubre de 2012 cuando tuvo a su primer hijo llamado Angelo con Simon Konecki, un empresario británico. En 2013, tras haber sido fotografiado por un paparazi durante una salida familiar, la cantante presentó una demanda contra la agencia por haber publicado la imagen en todo el mundo sin su consentimiento. La agencia ofreció pagar todos los daños y perjuicios causados, además se hizo cargo de los gastos legales. Hace unas semanas, Adele anunció su separación con Konecki después de siete años de matrimonio, pero a pesar de esto, seguirán criando a su hijo juntos.

La Reina del Pop, Madonna, es madre de seis. La mayor se llama Lourdes y nació de su relación con el entrenador cubanoamericano, Carlos León. Luego nació Rocco, quien es hijo del director de cine Guy Ritchie; además, con Ritchie, Madonna adoptó a David Banda en el 2006 y a Mercy en el 2009, ambos de Malaui. Finalmente, a principios de 2017, la cantante tomó en adopción a las gemelas Stella y Esther.

Nina Persson, vocalista del grupo sueco The Cardigans, se casó con el músico y compositor norteamericano Nathan Larson el 16 de junio del 2001 y en octubre de 2010 se convirtió en madre, su hijo se llama Nils.

Igualmente, la famosa cantante, compositora y diseñadora de modas, Gwen Stafani, en 2002 contrajo matrimonio con el guitarrista y vocalista de Bush Gavin Rossdale, con quien tiene tres hijos, Kingston James McGregor, Zuma Nesta Rock y Apollo Bowie Flynn. En 2015 Stefani y Rossdale se separan.

Por otro lado, la cantautora canadiense Alanis Morissette se casó el DJ Mario Treadway, también conocido como MC Souleye, el 22 de mayo de 2010. El 25 de diciembre del mismo año nació su primer hijo Ever Imre Morissette-Treadway.

P!nk tuvo una turbulenta relación con el corredor profesional de motocross Carey Hart; en 2005 ella le propuso matrimonio y se casaron el 7 de enero de 2006. El 2 de junio de 2011 nace su hija Willow Sage Hart, a quine le dedicó un emotivo discurso sobre auto aceptación y respeto a las diferencia durante los MTV Video Music Awards 2017. En diciembre de 2016, nace su segundo hijo, Jameson Moon Hart.

Asimismo, la cantante y poetisa estadounidense Patti Smith tuvo dos hijos fruto de su matrimonio con Fred "Sonic" Smith. Primero Jackson, nacido en 1982, y más tarde, en 1987, una hija llamada Jesse. Durante la mayor parte de los años 80 Patti estuvo retirada de la escena musical, dedicándose a principalmente a su familia para volver a los escenarios hasta 1994, luego de la muerte de su esposo.

Del mismo modo, Kim Gordon, de Sonic Youth, se casó con su compañero de banda Thurston Moore en 1984 y una década más tarde concibieron a Coco Hayley Moore. El 14 de octubre de 2011 anunció que después de 27 años de matrimonio Gordon y Moore se separan.

Gordon fue gran amiga de Courtney Love de Hole, quien es viuda de Kurt Cobain y con quien procreó a la bellísima Frances Bean Cobain, única hija de la pareja, nacida el 18 de agosto de 1992. Love tuvo que luchar con uñas y dientes para conservar la custodia de su hija.

Amy Lee, co fundadora y vocalista de la banda estadounidense de metal alternativo Evanescence, en junio de 2014 anunció el nacimiento de su primogénito, Jack Lion Hartzler, producto de su matrimonio con Josh Hartzler; en septiembre de 2016, Amy lanzó un disco de música infantil titulado "Dream Too Much", el cual fue dedicado a su hijo Jack Lion.

Karen O de los Yeah Yeah Yeahs, está casada desde 2011 con el director Barnaby Clay y en agosto de 2015 nació su Django, por lo que dejó su carrera momentáneamente de lado, hasta este año que anunció su regreso oficial a los escenarios junto a los Yeah Yeah Yeahs.

La islandesa Björk tiene dos hijos, Sindri Eldon Þórsson, del 8 de junio de 1986, con Þór Eldon, quien fue su compañero en la banda Sugarcubes; e Ísadóra Bjarkardóttir Barney, del 4 de octubre de 2002, estando en pareja con el realizador de videos Matthew Barney.

En el rock latino también hay grandes ejemplos. Rosa Adame de La Lupita, quien en 2001, abandonó la agrupación para dedicarse a la maternidad, pero su esposo, Héctor Quijada, permanece como vocalista.

De acuerdo con una entrevista, la colombiana Andrea Echeverri de los Aterciopelados no tenía intensiones de ser mamá, sin embargo, comenta que tuvo una presencia espiritual que le aconsejó que ya era tiempo para dar el siguiente paso. Está casada con el historiador colombiano José Manuel Jaramillo, con quien tiene 2 hijos llamados Milagros (2004) y Jacinto Andrés (2011).

Chela Lora de El Tri, es madre de Celia Lora, producto de su matrimonio con Alex Lora, uno de los matrimonios más sólidos del rock mexicano, con casi 40 años juntos. Chela ha demostrado el amor incondicional por su hija en innumerables ocasiones y la ha apoyado hasta en las más terribles situaciones.

Rita Guerrero, ex vocalista de Santa Sabina, tuvo una vida multifacética entre la música, la actuación, el activismo y ser mamá. Procreó un hijo con Aldo Max a quien llamaron Claudio. Rita Guerrero falleció en 2011 a los 46 años a causa del cáncer de mama.

Más recientemente, en 2018 la cantante Ximena Sariñana se convirtió en mamá de Franca, fruto de su relación con su esposo Rodrigo Rodríguez.

Finalmente, quiero cerrar este homenaje a las mamás de la industria musical, con la inmortal Dolores O’Riordan, cantante y compositora irlandesa, vocalista de The Cranberries. El 18 de julio de 1994, se casó con Don Burton, exrepresentante artístico de la gira de Duran Duran. Su primer hijo, Taylor Baxter, nació el 23 de noviembre de 1997, durante el descanso entre los álbumes “To the Faithful Departed” y “Bury the Hatchet”. Molly Leigh nació el 27 de enero de 2001 y Dakota Rain el 10 de abril de 2005. O’Riordan, inspirada en su reciente maternidad, escribió Animal Instict, publicado en 1999, en donde habla sobre el impulso de una madre cuando sus hijos le son arrebatados o están en peligro, demostrando que la primera reacción es la misma que la de cualquier animal, un instinto materno. O'Riordan murió inesperadamente el 15 de enero de 2018, a los 46 años, mientras se encontraba en Londres, Inglaterra, para una sesión de grabación.

REDES:

Facebook: /MelomanoRadio

Twitter: @MELOMANO_radio

Instragram: melomano.media