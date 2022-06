Metichando ando

Total, que esto de la adolescencia si es todo un rollo, el otro día estábamos viendo un programa en la tele, la mamá le dice a la protagonista “hija, puedes confiar en mí, dime que está pasando” y en automático dice el bribón mayor “igualita a ti, así te la pasas diciendo”, eché esa mirada que “juzga” y pues nos reímos, pero si me sentí incómoda, he de decirlo, porque efectivamente ese tema si me genera cierta incertidumbre.

No sé si sea solo yo o sea un tema de todos los papás, mamás, cuidadores de estos tiempos, están pasando muchas cosas en las infancias, supongo que antes estaban los riesgos como ahora, pero probablemente ahora están un poco más visibles.

Las estadísticas no ayudan mucho y la información que esta en todos lados, pues permite que estemos enterados de tanta cosa, que también resulta estresante, entonces, hasta que llego ese comentario, me di cuenta de que ando muy encimosilla al respecto.

Cuando eran más pequeños pues era diferente, un poco maleables y dóciles, en estos momentos me están tocando los “no” , las diferencias y las “mini” rebeldías, (por el tema de la edad) seguro en unos años estaré en otras condiciones, pero he de decir la verdad y compartirles que me gusta mucho verlos así, estableciendo y dando a conocer su opinión, lo que no les gusta o no les parece, porque están formando su propia identidad y es a través de esos pasos, lo que los alimenta y los desarrolla en el carácter y personalidad.

Recordé un taller en el que estuve y se hablaba acerca de esos temas, las voces mimadas que aparecen y desaparecen pero que efectivamente como me dijeron “no son para siempre”, ni me hacen daño, ni pasa nada si lo hacen, es el dejarlos ser y ellos solos fijan sus metas.

Unos días atrás hablaba con el bribón menor y le decía que la forma que tiene para defenderse también es con la palabra, haciendo un poco de juego con el tema le decía, que aún no me llegaba el curso de adivina, que ya había pagado pero que no llegaba aún, ese me permitiría saber lo que piensa y entonces sería diferente, pero que mientras estaba acá, no había otra forma, o platicaba lo que sentía o lo que no le gustaba o seguía molesto porque yo no acaba de entenderle, soltó la carcajada y medio me conto que pasaba y ayude de a poco.

Tengo varias preocupaciones como mamá, no sólo sobre el papel que hago sino también en la forma en la que ellos se desarrollan en sus respectivos ámbitos, me queda claro que cada uno vivirá sus experiencias, pero mentiría si dijera que no me inquieta, por supuesto que esa parte de son ellos y pasará lo que tenga que pasar, me queda completamente clara, solo que es complicada dejarla así nomás.

Hace unos días, uno de ellos participo en un concurso y ahí vamos (el marido más bien) a llevarle batería, a apoyarlo y que sepa que estamos ahí, le fue bien, lo disfruto mucho, pero eso sí, nos dijo que no estuviéramos presentes porque pues no era para papás, que los papás se enteraran luego, inmediato puso su límite, lo importante, pienso, fue estar ahí cuando él pide o lo necesita, lo demás ya son ideas mías.

Trato de hacer las cosas de manera equilibrada, habrá que preguntarles, cómo me va con eso, espero que no tan mal, ahora entiendo que en esa parte de su crecimiento es cuando más movidos andan, tanto en lo emocional como en lo físico y aunque lo digo mucho, es el estar ahí, pero en serio, aunque todas esas novedades me ponen inquiera a mí, que, si llega el amigo a realizar trabajos en casa, me quedo pensando, ¿dónde me siento para no estorbar? Es chistoso, porque son experiencias nuevas y si creo que se sientan las bases para el desarrollo de lo que hay más adelante.

