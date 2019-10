México en alfileres

Conforme pasan las semanas, siguen apareciendo alarmantes signos de la tormenta que se avecina en México, y la ciudadanía no percibe el peligro al que nos enfrentamos como sociedad.

La gente pensante claramente ve que el Presidente está perdido, es inconsistente, tiene un Plan de Nación hecho en una servilleta y no permite que nadie le dé consejos inteligentes.

Hoy, la estabilidad de México se encuentra en alfileres, pues las cosas se hacen al revés. Hagamos un recuento:

No se persigue al secuestro, homicidio o al famoso huachicol. Se les pide ‘amablemente’ que se comporten o ‘se les va a acusar con sus mamás’; generando más delincuencia organizada y, por supuesto, más muertes. El estado como figura de autoridad, simplemente deja pasar todo.



El crecimiento económico va en picada, los capitales se fugan o se retraen, y encima de eso, el Gobierno Federal desprecia los pocos capitales que quedan en México. Sumen a ello que a los empresarios que tengan aclaraciones pendientes con el fisco por más de 7.5 millones de pesos, podrán aclarar su situación solo dentro de la cárcel. Sí, así como lo leen. Hoy es más criminal un empresario, que un secuestrador o un homicida.



En el sector inmobiliario, quienes se dedican al arrendamiento verán desplomadas sus rentas, porque ahora se extingue el dominio o la propiedad del inmueble por el simple hecho de que ‘alguien’, quien sea, denuncie un hecho ilícito cometido dentro del inmueble. Adios a tu propiedad. Entonces todas aquellas personas que buscaban hacer un patrimonio comprando inmuebles para rentarlos, preferirán dejar de hacerlo.



Que los maestros, anarquistas, taxistas y cualquiera que tenga una diferencia se manifieste y paralice una carretera, una vía férrea o una ciudad. ¡Qué importa! Que se paralice la producción y el empleo. Mientras que, por otro lado, a las empresas se les quita la compensación universal; es decir, deben pagar impuestos sin poder compensar lo que el gobierno le debe a éstas; eso el gobierno se los regresará ‘un día de éstos’, cuando su ciclo de negocio sea aún más lento y sufran por su liquidez.



Hagamos una refinería, un aeropuerto y un tren, a pesar de que todos los especialistas calificados digan que no son viables ni rentables. Además, paguemos a los inversionistas y proveedores por el aeropuerto que ya estaba avanzado y se detuvo sin más ni más, tirando todo ese dinero a la basura. Espantemos a los inversionistas serios, para luego pedirles que sigan invirtiendo a pesar de la incertidumbre, y generando un aumento en el costo del capital.



La recaudación fiscal no crece en términos reales y va a la baja, entonces hagamos más programas sociales para regalar dinero... ¡Total! Lo que se necesitan son votos, no estabilidad económica.



El sector de la construcción y sus 32 subindustrias se desploman, la venta de autos nuevos cae, la actividad industrial se ralentiza; pero sigamos creyendo en la incompetencia del presidente y su 4T. México está feliz, ¿o tienen otros datos?

Podría escribir sobre muchos otros casos, pero lo más grave del asunto es que con los antecedentes descritos anteriormente y con el control de MORENA en la Cámara de Diputados, de Senadores y, justo esta semana, tomando el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente ha centralizado todo el poder; logrando con ello dar rienda suelta a todo lo que dentro de su incompetencia se le ocurra.

Hoy, el gobierno y toda su maquinaria están listos para privilegiar la escasez, la falta de gobernanza y de contrapesos; ahuyentar la inversión y golpear a los sistemas productivos.

Esta es la tormenta perfecta y la crónica de una muerte anunciada.

Así, Sin Mordaza.