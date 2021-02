Moral COVID

La palabra moral encuentra su origen en el vocablo latino mores que tiene como significado costumbre. Las primeras referencias a lo que se considera una norma moral se imputan a los romanos, con las denominadas “mores maiorum”, o costumbres de los antepasados.



La mora es también, un conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad; la moral depende del entorno en la que se ha desarrollado el individuo.

El Derecho y las normas jurídicas obtienen, en gran parte, influencia directa de este concepto, pero no todas las normas jurídicas caen bajo el dominio de la moral, existen diferencias muy marcadas entre el Derecho y la Moral como que las normas de Derecho son obligatorias y las personas están obligadas a obedecerlas; las normas morales no son de carácter obligatorio y no existe, una sanción en caso de que se desobedezcan, pues depende únicamente de la voluntad humana y su conciencia.

La moral se va formando con distintos núcleos. El primero de estos es la familia, la que es la primera impresión que va teniendo y se va formando su propio juicio, adoptando costumbres propias de su entorno, consecuentemente conforme va creciendo se va relacionando y va obtenido un juicio propio; es decir, un criterio.

La moral cambia dependiendo del individuo y de la sociedad, no es la misma moral de un individuo de Pachuca que de uno de Irán, va cambiando dependido la religión, los usos y las costumbres.

En conclusión, la moral parte de la costumbre, cada quien se va formando su propia moral en distintos entornos y sociedad, para mí en esta época la moral ha perdido valores, se han perdido ciertos puntos que eran primordiales y valores que vienen desde el primer núcleo, la moral para un individuo es lo que rige es la conciencia que tiene sobre el mundo y como debe de actuar y tienes ciertos valores que se van inculcando ciertos modos que hacen que no se vayan perdiendo los valores.

Yo te pregunto, ahora qué tipo de moral tienen, en esta época en donde tenemos una guerra con el covid, por ejemplo, las personas que lucran en este tiempo tan difícil, haciendo negocio con los tanques de oxígeno, o las personas que salen sabiendo que están enfermos y no se cuidan, o los chavos que salen a fiestas y les importa más salir, que cuidar a sus papas y a las personas que lo rodean, o los propios políticos que esperan que lleguen las vacunas para hacer campaña.

