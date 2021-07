Morgana Love: usemos nuestra voz

Morgana Love es una destacada cantante de San Miguel de Allende, que lleva años en los escenarios gracias a la ópera, sin embargo su carisma y talento la han llevado también al cine y a la televisión. La vida de quien desea ser artista no es sencilla y menos si eres una persona trans, como su caso, que aunque ya no es lo que la resalta, es ella misma quien no suelta la “etiqueta”, pues considera que dar visibilidad a otras personas trans, sean hombres, mujeres o no binarios, es necesario para hacer más fáciles los caminos de la vida.

En una sala de autobuses y tras una confusión de camión, Morgana tomó mi llamada y empezamos a platicar. Iba en camino a Pachuca, para tener una convivencia con el colectivo Existimos, un grupo de atención para personas trans. En su visita, platicaría sobre el documental en el que participó hace 10 años y compartir sobre su experiencia de vida en el activismo.

Ha sido reconocida por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México, ha sido embajadora de la Organización de las Naciones Unidas y siempre a través de la exposición que le ha dado su talento visibiliza y promueve la educación alrededor de la diversidad sexual, en especial sobre las personas trans. Teniendo presenta la muerte de tres amigas o hermanas como se refiere a ellas, le es imposible no continuar con la lucha contra los transfeminicidios que lamentablemente siguen presentes y sin justicia en todo el país.

Morgana es inspiración y deleite, pues tras superar el rechazo que la familia y la sociedad le mostraron en un momento de su vida, ahora se ha invertido y se le ve y se le escucha de diferentes maneras, como en su participación en la serie Pose de Fox, en donde prestó su voz a Madre Blanca, aunque me compartió que se identifica un poco en Madre a Electra y en Angel. En Blanca comparte el sentimiento maternal de procurar por otros, en Ángel la ilusión al soñar en nuevas metas y en Electra la fortaleza y seguridad para sobre pasar las dificultades.

La experiencia en Pose le permitió reflexionar más sobre el amor a su cuerpo y ser parte de esta corriente laboral en la que le permiten a las personas trans ser quienes representen a personajes trans en las historias que se muestran en las diferentes pantallas del entretenimiento. Además de POSE han formado parte del cast de La Chica Que Limpia en HBO y otras historias que están por salir pero de las cuales no me pudo dar más detalles.

Actualmente Morgana se encuentra promocionando la canción Con Puro Tequila , que aunque el género ranchero no era el más habitual en su repertorio, más que en ocasiones especiales, ahora considera poder sacar más canciones vernáculas. Morgana Love es una agradable compañera de charla, dadivosa al compartir sus experiencias y alegren al conversar. Escuchemos su historia y apreciemos su arte y aprendamos de su activismo que a muchas vidas ha ayudado a transformar.

