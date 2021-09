Desde chico en mi casa siempre ponían buena música, desde rock hasta música clásica, y diversos géneros, a mi parecer en la actualidad se han perdido esto en la sociedad, se han ido más a nuevos géneros, donde artistas, según cantan, pero ni tienen voz, y las letras solo hablan de sexo, y pura tontería, dando mi punto de vista esto se debe a una falta de cultura, y que a las nuevas generaciones les gusta las cosas rápidas, diversos artistas que tocaban otros géneros, se han tenido que unir a este nuevo género llamado reguetón , simplemente desaparecer y ser olvidados.

De mis géneros favoritos es el rock, y sus derivados, les hablare un poco de esto, e l Rock n´Roll es un género musical nacido en Estados Unidos a mediados de 1940, si bien su época de auge fue en la década de 1950. Este género tiene su origen en la música folclórica americana, siendo una combinación y reinterpretación de géneros tales como el Folk, el Blues, el Country y el Jazz.

En este caso, vamos con la famosa lista de la revista «Rolling Stone» que publicó allí por 2010 con los mejores grupos de la historia del rock, como hemos dicho. Claro, son los mejores, pero con un subrayadísimo sesgo anglosajón y que, evidentemente, no tenemos porque estar todos de acuerdo.

The Beatles ,The Rolling Stones, U2, Pink Floyd ,Led Zeppelin, The Who ,Radiohead, Nirvana The Velvet Underground , The Doors ,The Clash, The Byrds Oasis ,The Beach Boys, The Smiths The Police, R.E.M. ,Depeche Mode T Rex Queen, Joy Division, The Strokes, Talking Heads ,The Kinks Metallic,a Wilco, Pearl Jam, Guns N Roses, The Band Deep, Purple Arcade Fire Genesis Sly ,Stone Stone Roses CSN&Y Kraftwerk AC/DC The Cure, Black Sabbath, Sex Pistols Sonic ,Youth Primal Scream Ramones ,Public Enem,y Allman, Brothers Cream ,Credence Cleerwater, Revival, Red Hot Chili Peppers, Dire Straits ,Franz Ferdinand

Estas son algunas bandas de estos géneros mas importante, y como dicen en gustos rompen géneros, pero ahorita la música está más encaminada a otros gustos musicales, y ve de la mano con las redes sociales como tiktoc, donde personas sin talento se hacen famosas bailando reguetón, un ejemplo claro son los eventos del súper ball, antes ponen artistas icónicos y ahora ponen, artistas que venden, cuando se había visto que pusieran reguetón.

Bueno, les mando un fuerte abrazo y guarden la sana distancia, esto aún no acaba, y es solo mi opinión respeto el género musical de cada uno, en gustos se rompen géneros, hasta la próxima.

