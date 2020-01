Nahuel se puso la de colores

El futbol soccer es el deporte más importante en México, tanto que en muchas ocasiones es el motor que ha dado ilusiones y ha inculcado valores a quienes siguen de cerca los torneos que se realizan durante todo el año, sus equipos, los jugadores y sus historias. Un jugador de futbol puede llegar a ser admirado y tomado como ejemplo a seguir. Desafortunadamente el futbol en México (así como la mayoría del mundo), sigue siendo un deporte homofóbico, respaldado por la cultura de machista de la cultura mexicana. Aunque esto ha ido cambiando de poco en poco.

El sábado pasado el futbolista Nahuel Guzmán llamó la atención por su colorido corte de cabello que lució durante el partido que disputaron los Tigres de la UANL en el incio del torneo de Clausura 2019 frente al Atlético de San Luis. Su cabello estaba teñido con 5 franjas de distintos colores haciendo alución a la bandera de colores que representa a la comunidad LGBT+.

Al otro día Nahuel publicó algunas fotos de su participación en el partido con el siguiente mensaje: “Año 2020 en el planeta tierra. Los casos de discriminación homofóbica siguen presentes en nuestra sociedad y el futbol no es la excepción. Entender nuestra enorme diversidad social y avanzar en los derechos por la inclusión es compromiso de todxs”. Fue un mensaje claro y directo que invita a unirse a favor de un cambio de ideas y de mentalidad sobre estos temas.

Este acto de protesta sucedió en Monterrey que continúa siendo una ciudad conservadora, sin embargo, esa condición no detuvo al guardameta quien brindó un mensaje positivo, en especial para las infancias LGBT que aman el futbol y piensan que no tienen oportunidad de ir tras su sueño de jugar de forma profesional por miedo a ser rechazados o tener que ocultar su condición. Así como enseñar a los niños en general que el respeto a las diferencias y a la diversidad debe ser un valor importante en el deporte, especialmente en el futbol.

Recordemos que la selección mexicana ha sido sancionada en algunas ocaciones por parte de la FIFA por el grito homofóbico eeeh puuu… el cual es defendido por la mayoría de aficionados quienes aseguran no pretenden ofender a nadie con esa palabra la cual consideran parte de la cultura del futbol mexicano, aunque la misma usan para referirce a los aficionados del América, el cual es nombrado por las aficiones contrarias como un equipo de PUTOS, palabra que de forma despectiva se refiere a los hombres homosexuales.

Así como sucede en otros deportes, en el futbol es visto como algo negativo aceptar o compartir que tienes una orientación sexual distinta a la heterosexual por temor a la discriminación perder oportunidades profesionales derivado de la propia de la homofobia. Afortunadamente existen ejemplos como la capitana de la selección nacional de USA Megan Rapinoe quien ha dado visibilidad a las mujeres y la comunidad lésbica.

Nahuel fue empático y valiente, pues posiblemente no toda la afición de Tigres o del futbol mexicano en general estuvieron muy a favor de su gesto, pero ha puesto el tema en cancha. No fue un gol pero representó un buen movimiento para anotar igualdad y libertad en la portería de la discriminación. Si el jugador que admiras saliera del closet ¿seguirías admirándolo? ¿O tu apoyo está condicinada a la vida privada del jugador? Si para ti, ello no cambiaría tu perspectiva hacia él, así tampoco debe cambiar cuando sabes que una persona cercana a ti es LGBT+.

