Niños bribones

Estaba escuchando en la radio que hay que volver a lo básico en el tema de los regalos a los niños, dejar las pantallas o videojuegos a un lado y buscar juguetes o juegos para que los niños aprendan o refuercen con actividades que les permitan movimiento o agilidad. ¿Será?

Entro en conflicto (nada severo sólo de reflexión) entiendo que muchos de esos juegos que teníamos en mi niñez, -suena que ya ando grande y no es tanto-, permitían más convivencia e interacción con los amigos, salir a andar en bicicleta nada más porque si, no con la cámara gopro o tomando la selfie, sino “de tope a tope” decía mi mamá, en plan más sencillo, salían vecinos y jugábamos con ellos, en los patines, en patineta ideando la media tubería o yo que sé, sí, era diferente.

Algunos niños hacían ese tipo de cosas hasta que llego la pandemia, ir al parque y jugar ahí, pintarse la cara o subirse al brincolín, pero pues poco a poco, esas actividades se fueron limitando, por miedo al contagio; porque los papás al estar trabajando desde casa, nos era más complicado buscar ese tipo de espacios y creo que en algún momento hasta actuábamos con paranoia.

Así que se adaptaron y aprendieron a interactuar de otra manera, con videojuegos en línea, con los teléfonos, manejando el whatsapp como profesionales, la computadora se volvió para ellos tipo “utensilio de trabajo” con video llamadas a las maestras, juntas virtuales y algunos estaban así desde preescolar.

Ahora regresan ya, por fin, a las escuelas, es verdad que en un principio se sentía el nervio de que no se cuidaran, que si se quitaban el cubre boca, cargando en la lonchera el gel antibacterial, pero en la realidad, ellos lo necesitaban mucho, requerían tener ese tipo de convivencias, estar con los amigos, muchas veces decimos como padres de familia, que por qué les dejan tanta tarea, que los niños deberían de aprender jugando, que necesitan más tiempo para jugar en la tarde, pero, llegando a la casa, cada uno a su recámara, papás incluidos, y no les queda más que volver a tomar las pantallas, porque no hay quien juegue con ellos o pase el tiempo con ellos.

Esto, es real, creo que no nos damos cuenta que puede que no seamos tan congruentes en este tipo de temas, regresaron a la escuela y ahora comparten con amigos, al llegar a casa, probablemente podrían estar un tiempo en las pantallas y otro en actividades recreativas, creo que no tanto de llenarse de actividades extracurriculares sino de poder compartir con quienes viven de esos espacios importantes, ahí, la cosa se aclara, no habría conflicto si hay equilibrio.

Hoy que llevaba a mi hijo menor al evento del Día del Niño, en el camino me dijo “mamá, yo creo que los niños somos los más importantes porque somos el futuro ¿no crees?” “¡por supuesto que sí!”, le contesté.

Y efectivamente, son el futuro y me gustaría que en su futuro, no muy lejano, puedan salir a caminar con sus amigos sin sentirse inseguros, puedan ir a fiestas y divertirse, puedan confiar en los demás, puedan crecer en un ambiente sano, sean buenas personas, pero eso empieza con nosotros en casa, porque como están las cosas estos días, espero que como persona, aporte y aportemos para cambiar un, no un poco, un mucho, el lugar en donde estamos.

