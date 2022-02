Nominaciones sin sorpresas

El pasado martes 8 de febrero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, presentó la lista de sus nominaciones para la 94 edición de la entrega de los premios Oscar; esta, se llevará a cabo el próximo 27 de marzo, en la ciudad de Los Ángeles, California.

Esta edición pareciera una lucha de titanes del cine. Todos los directores que compiten por la estatuilla en las categorías de Mejor Película y Mejor Dirección, son artífices de la cinematografía contemporánea, todos dignos de estudiarse. No resulta sorpresivo que sus trabajos estén ahí.

La película más nominada para este año en la carrera por los premios Oscar, es “El poder del perro” (Power of Dog). Son 12 las categorías en las que este filme aparece como aspirante a los premios de la Academia.

Resulta curioso que una vez más Netflix, la compañía líder de streaming en el mundo, sea quien acapare los reflectores que genera el Oscar. Ya que “El poder del perro”, es producida por esta plataforma. La película es dirigida por la neozelandesa Jane Campion, quien también escribió el guion, basado en la novela homónima, autoría de Thomas Savage, publicada en 1967.

En la categoría de Mejor Película, además de la ya citada, aparecen títulos como “Belfast”, del norirlandés Keneth Branagh; “Dune”, del canadiense Denis Villeneuve; “Licorice Pizza”, del estadounidense Paul Thomas Anderson; “West Side Story”, recreación del genio Steven Spielberg; “El callejón de las almas perdidas”, del mexicano Guillermo del Toro.

Son grandes nombres los que podemos ver en la categoría de Mejor Película. Aunque no todos compiten en el apartado de Mejor Dirección. Donde solo aparecen cinco directores como aspirantes al premio de la Academia: Keneth Branagh, Paul Thomas Anderson, Steven Spierlberg, Jane Campion, y, Ryusuke Hamaguchi por “Drive My Car”, producción japonesa.

Como parte de una hábito en la lista de nominados de la Academia, no puede faltar la presencia de talento mexicano. Nuestros paisanos son encabezados por Guillermo del Toro. También aparece Carlos López Estrada codirector de “Raya y el último dragón”, nominada como Mejor Película Animada. Además de la presencia actoral de Eugenio Derbez en la cinta “Coda; Y, Fausto Estrada Guerrero, como parte del equipo de realizadores de “The Mitchells vs. the Machines”.

El director o directora que gane las categorías de Mejor Película y Mejor Dirección, lo tendrá más que merecido, por sus trabajos presentes, por sus trayectorias brillantes y por las aportaciones al séptimo arte. Veamos qué resulta de estas nominaciones sin sorpresas.

