Nuestro derecho a decidir

Hace algunos días se llevó a cabo la votación en el Congreso de Hidalgo para dar paso a la interrupción legal del embarazo, hecho que develó un sinfín de comentarios y debates que trascendieron de las redes sociales a las instalaciones en donde se realizó la sesión.

Con 10 votos a favor, 15 en contra y 5 abstenciones, la iniciativa para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Hidalgo fue rechazada en el Congreso local.

He de dejar muy en claro que alrededor de estos meses de publicación de INSUMISAS mi postura es irrefutable, aquí siempre se estará a favor de la interrupción del embarazo para las mujeres que así lo decidan, si tu postura e ideología es otra te pido que leas con mayor detenimiento lo que a continuación explicaré.

COMENCEMOS CON LOS CONCEPTOS

No podemos partir el tema a debatir sin antes tener en claro los elementos claves de los que estaré hablando, así que permíteme explicar que es un aborto.

El aborto consiste en la interrupción del embarazo y se puede producir tanto de forma espontánea como inducida. Sea cual sea el caso, el aborto concluye con la expulsión del producto a través del canal vaginal.

Aborto espontáneo

El aborto espontáneo es aquel que no se da de forma intencionada, sino a causa de una serie de complicaciones en el producto o en la madre. Generalmente ocurre durante las 12 primeras semanas de gestación y no precisa de ningún tipo de intervención quirúrgica.

Aborto inducido

El aborto inducido es aquel que se realiza por propia voluntad de la mujer. Hay dos formas de interrumpir un embarazo:

Aborto médico

Se toma un medicamento para llevar a cabo el aborto. Sólo se puede hacer durante las nueve primeras semanas de embarazo. El más común es la mifepristona, una hormona que bloquea la progesterona. Este y otros medicamentos se toman durante tres sesiones en una clínica bajo la supervisión de un médico, y pueden surgir algunos sangrados vaginales a causa de los medicamentos. Otros efectos de este tratamiento son cólicos, diarrea o malestar estomacal, y en raras ocasiones, fiebre alta. El aborto médico tiene una efectividad aproximada del 97 por ciento.

Aborto quirúrgico

Se realiza una cirugía para extraer el feto. Existen dos métodos frecuentes de aborto quirúrgico:

Aspiración con vacío manual

La aspiración con vacío manual se puede hacer durante las 12 primeras semanas de embarazo y consiste en la extracción de todo el tejido que contiene el útero con un instrumento succionador de manera manual.

Dilatación y evacuación

Este tipo de aborto quirúrgico se puede practicar tras el primer mes de embarazo pero siempre antes de la semana 13. Consiste también en la extracción del tejido que reviste el útero, pero se realiza a través de una máquina.

En ambos casos, se dilata el cuello del útero y se introduce un tubo a través del cual se succiona todo aquello a eliminar para completar el aborto.

SOMOS MÁS QUE CIFRAS

De acuerdo con Marie Stopes México, mil 180 mujeres provenientes de Hidalgo han recibido servicios de Interrupción Legal del Embarazo en la Ciudad de México, convirtiéndose en la tercera entidad con más mujeres que acuden a este servicio. La demanda de las hidalguenses es contundente.

Ahora bien, teniendo en cuenta los conceptos y las cifras vamos a l argumentación de que por qué el aborto tiene que ser DESPENALIZADO aquí, y en todo el país.

Muchos son los argumentos que se podrían decir. Uno de ellos es, sin duda, el proceso de criminalización por aborto que, en todo el país, sigue patrones comunes: niñas y mujeres llegan a un servicio de salud con un aborto incompleto o en evolución, y ahí son cuestionadas, denunciadas e interrogadas. Algunos de los procesos penales culminan en sentencias condenatorias, ya sea privación de libertad, multa, trabajo en favor de la comunidad o “tratamiento médico integral”, una forma de sanción que, a pesar de no representar una pena de prisión, perpetúa la idea de que quienes abortan necesitan ser “curadas”.

Tal es el caso de Rebeca, una mujer de Hidalgo que cursaba un embarazo deseado. Seguía estrictamente sus controles prenatales, debido a que tenía un embarazo de alto riesgo, y portaba una pulsera del IMSS que le permitía el acceso a servicios de urgencia médica. Una mañana en febrero de 2012 se sintió afiebrada debido a una infección en vías respiratorias. Cuando se metió a bañar para bajarse la fiebre, tuvo un sangrado y arrojó dos coágulos, por lo que su mamá decidió llevarla al hospital. El médico que la revisó afirmó que se había colocado una pastilla abortiva y le dijo a una enfermera que llamara al ministerio público; también impidió que Rebeca hablara con su mamá.

Rebeca fue sujeta a un proceso penal acusada de tentativa de aborto. Fue privada de la libertad en una cárcel de su entidad durante 19 días bajo condiciones precarias e insalubres, lo que deterioró su salud. Al enterarse del caso, GIRE cubrió la fianza para que Rebeca obtuviera la libertad provisional, y presentó un amparo en contra del auto de formal prisión, mismo que fue resuelto el siguiente enero con una sentencia favorable. El ministerio público interpuso una apelación en el caso de Rebeca, pero en octubre de 2013 se obtuvo la resolución final a favor de ella, por lo que pudo solicitar la devolución de la fianza otorgada.

De acuerdo con datos obtenidos por AM Hidalgo En lo que va del año se han registrado 14 carpetas de investigación por el delito de aborto en Hidalgo. Reina Hernández, vocera de la asociación civil Alas para Crear, indicó que en Hidalgo “sí hay casos de mujeres que se encuentran encarceladas por el delito de aborto.

Tal como ya lo he hablado antes en la columna (link al final de esta). El Código penal para el Estado de Hidalgo (Libro segundo, título primero “Delitos contra la vida y la salud personal, capítulo V, artículo 157) cita lo siguiente: A la mujer que se le procure el aborto para evitar la exclusión social o por pobreza extrema se le impondrá pena de prisión de tres meses a dos años y multa de 5 a 25 días.

Que la ley sea tan rigurosa en este tema y que el castigo sea tan desmedido, no evita que el aborto deje de ser practicado. Es por ello que cada vez se registran más muertes debido a la clandestinidad que esto implica.

Hoy como sociedad, aún tenemos prácticas y expresiones que no sólo condenan el hecho de abortar, sino a toda persona que apoye la despenalización del mismo, estamos en la era de la información que no genera un pensamiento analítico, en el tiempo en que si una mujer quiere decidir sobre su cuerpo de inmediato se convierte en asesina; en donde si exigimos tomar nuestras decisiones perdemos el derecho de ser escuchadas. Estamos en el día en que pelean por un “ser humano” y nosotros hemos olvidado como serlo, y basta con ver la cifras de embarazos en niñas y adolescente en fechas recientes y saber que en México, 30 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz cada día, 900 cada mes, 5 mil 400 cada seis meses. 4 de cada 10 niñas menores de 15 años son violadas y aproximadamente al año hay 400 mil embarazos en adolescentes, pequeñas niñas sin acceso a una educación sexual; sin una autoridad que defienda su derecho a decidir; sin un ingreso para poder mantener a otro ser humano; sin una familia que las apoye; sin entendimiento de su situación.

No puedo expresar la enorme impotencia que me causa la decisión. Mientras utilizan una iniciativa como moneda de cambio y un gancho para la elecciones 2020, cientos de mujeres en Hidalgo están muriendo a causa de un aborto clandestino, muchas NIÑAS están siendo obligadas a parir al hijo de su VIOLADOR, muchos de los niños no deseados están siendo explotados laboral y sexualmente.

Hoy no se dió, y es algo que pesa muchísimo, pero no pararemos hasta que cada mujer decida sobre su cuerpo, porque en Hidalgo #SeráLey

