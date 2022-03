Nuestros tiempos

¿Por qué será que ahora que soy mamá veo las cosas de otra forma?

Ya sé, mi mamá a la fecha me lo dice, casi casi tipo amenaza, que pagaré con los hijos mi comportamiento de hija ¡ah bárbaro! Fui tremenda, nada más que decir, pero, a ver, ¿en serio es tan complicado saber que necesitas material para una tarea que te dejaron desde hacer una semana y que la harás en la noche?

Sí, sí es complicado, porque quieres jugar, divertirte, ver la tele, yo que sé, mil cosas, antes de ponerte a escribir en el papel bond, me queda claro que todos somos diferentes, me encantaba andar haciendo pancartas (ya después de protesta) pero en la secundaria, de esas que se vieran bonitas para la exposición, a mí; no a mi bribón, lo suyo lo suyo, es canvas o no sé cuántos programas tiene para realizar presentaciones, agrega música, graba, pone fondos, hace mini películas, entonces, si le dicen, “haz una exposición en un manila” pues la actitud no es la misma.

Sé que habrá quienes se ponen a corregirle la plana al niño pero a mí me parece que si lo hago ahorita, al rato eso será al adulto, así, que mejor que le diga el profesor o profesora, en qué está mal y que quiere que corrija, porque yo, seguro que le hubiera puesto colorcitos por todos lados y letras de diferentes formas, pero mi chamba es sugerirle, él dijo que no, que así le gustaba y pues así se quedó.

Gran parte de esta etapa, es el ser más empática, entender que no están viviendo las cosas como yo, aunque lo digo con frecuencia, de verdad sus tiempos no son los míos.

Hoy, SU momento, es de construcción, de esos que empiezas a poner piezas hasta descubrir que serás o cómo serás, es la etapa de los errores para el aprendizaje, esa en donde pintas el papel con plumón indeleble y se pasa a la mesa, lo limpias y en teoría, evitas repetirlo en la próxima tarea, de cuando pasas corriendo y tiras el vaso de la mesa, de cuando quieres ser baterista, cantante, diseñador, escritor, veterinario, ingeniero y terminas siendo algo completamente diferente, pero es la edad de aprenderte y conocerte.

De adulta me doy cuenta que esa etapa igual y me la brinqué, no recuerdo ese amor o reconocimiento del error sin la vergüenza de que lo hice mal, si recuerdo tener intenciones de cabello azul, negro, morado, arracadas y tatuajes, cosas que fui haciendo ya preparatoriana, pero en secundaria empecé a pensarlas.

Mientras escribo esto pienso, ¿de qué manera contribuir para su autoconocimiento sin ser invasiva, apática o criticona?

Porque si digo que nunca he sido así, mentiría, que caigo en cuenta luego, sí, pero de cuando en cuando, ¡plop! A veces sale de mí esa señora cansada de los días agotadores, la preocupada o la acelerada, la mandamos a meditar, a darse la vuelta o a comer helado, pero de pronto se me escapa, mientras tanto, me pondré a hacer tarea y pensar en soluciones, sus tiempos, mis tiempos, nuestros tiempos.

