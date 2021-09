Nueva normalidad y fin de la pandemia

Yo creo que todos ya estamos hartos de esta pandemia provocada por el coronavirus, que puso en jaque a todo el mundo y que trajo la desgracia, supuestamente traído por ricos en sus viajes y que afectó al pobre, ya que sale caro luchar contra esta enfermedad.

Si bien nos tenemos que adaptar a la nueva normalidad cuesta trabajo, ya que en México no se tiene la cultura de los cuidados, ya que cuando comenzó la pandemia la gente creía que era un juego, no seguía las medidas de sana distancia, aseguraba que era un invento; algunas personas se la pasaban de fiesta o bien yéndose a Cancún, en bares o saliendo en lugar de quedarse en casa y esto empeoro en número de aumento de casos de Covid 19.

Después, cuando ya se empezó a vacunar a la población muchas personas no creían en la vacuna, decían que era un invento de los gobiernos para controlarlas, pero hasta que les dio el contagio entonces sí ya se vacunaron; conozco a varios en esa situación, aunque México también va muy lento con la vacunación.

El país tampoco está listo para el regreso a clases en ninguno de sus niveles, se tiene primero que vacunar a la población, y luego darles mantenimiento a las instituciones educativas, ya que estuvieron abandonadas por mucho tiempo.

El multimillonario fundador de Microsoft, Bill Gates, se ha distinguido en los últimos meses por hacer varias predicciones en torno al virus SARS-CoV-2. Incluso dijo que la pandemia ya estaría controlada para marzo de 2021, algo que evidentemente no ocurrió.

En un informe publicado el pasado lunes por la Fundación Gates, el magnate reiteró que “el fin no ha llegado todavía” y aventuró a proponer una solución a esta pandemia y las que estén por venir.

La única solución real a este problema es tener fábricas que puedan producir suficientes dosis de vacunas para todo el mundo en 100 días. Es factible", afirmó Gates.

En este sentido, Gates asegura que “los más vulnerables han sido los más afectados y probablemente serán los más lentos en recuperarse”.

Te invito a que no bajes la guardia; te mando un fuerte abrazo para que sigas adelante y te cuides. Esto aún no termina, no te confíes. Hasta la próxima.

