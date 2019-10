Nueve denuncias por abortar en Hidalgo, voces a favor y en contra

El debate por la despenalización del aborto cobró fuerza en Hidalgo y la presión está en el Congreso local que tiene dos caminos: archivar la iniciativa, lo que generará el rechazo de las organizaciones civiles, o darle trámite en comisiones y someterla a votación en el pleno, ante la inminente reacción de la Iglesia y los grupos provida.

De acuerdo con Víctor Osmind Guerrero Trejo, diputado local, este martes citó a una mesa de trabajo a los integrantes de las comisiones de Seguridad Ciudadana y Justicia, y la de Salud, para avalar la iniciativa que busca despenalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas.

De enero a agosto, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) recibió nueve denuncias por aborto, cuando el año pasado fueron 15 querellas, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para contribuir al debate, van una serie declaraciones en torno a este tema, el cual, muchos de los diputados locales y varias autoridades estatales, desconocen.

“Las leyes que tenemos ya consideran las cuatro causales que establece el Código Penal del Estado de Hidalgo y respetamos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero hay otras prioridades".

Erika Rodríguez Hernández, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Esta iniciativa es progresista y vanguardista, pues además de contemplar en el Código Penal la interrupción legal del embarazo (antes de las 12 semanas), en la Ley de Salud se maneja el término ‘objeción de conciencia’ que podrán invocar los doctores que no quieran practicar un aborto, para que un segundo (médico) lo realice”.

Víctor Osmind Guerrero Trejo, emanado de Morena, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso local.

Aborto si, aborto no, eso lo decido yo… saquen el aborto del Código Penal”.

Consigna en una marcha de Marea Verde

El tema de la sexualidad se vende únicamente como momentos de placer sin enfatizar en las consecuencias y responsabilidades".

Azahaena Islas Rodríguez, presidenta de la organización Yolotzin Camino de Vida A.C.

Cercano el día para aprobar o no aprobar la propuesta de legalizar o no legalizar el aborto, con respeto y esperanza les pedimos a los ciudadanos integrantes de la Cámara de Diputados expresen su voto a favor de la vida”.

Juan Pedro Juárez Meléndez, obispo de Tula

Este bum de la Iglesia, de grupos políticos que se volcaron en contra influyó para que varios de los legisladores que estaban originalmente por dar el apoyo (para despenalizar el aborto), se hayan retraído”.

Tatiana Ángeles, diputada de Morena.

Así como se aferraron en la tribuna por el control de la Junta de Gobierno, así me gustaría que se aferraran a los derechos de las mujeres”.

Declaración de activista durante protesta en el Congreso local

Le pedimos su voto a favor de la vida, defender la vida es el fundamento para promover el bien común”.

Domingo Díaz Martínez, arzobispo de Tulancingo

“Este tema genera una diferencia en la sociedad, conflicto de derechos, pues a todos les asiste una parte de razón, no puedes negar que las mujeres tienen derechos y que además que desgraciadamente algunas por ignorancia se embarazan y que esos embarazos, no solamente son no deseados, sino una vez que el producto llegue no se pueden hacer cargo de él”.

Omar Fayad Meneses, gobernador del estado

“Sería un gran logro para Hidalgo ser la tercera entidad (junto con Ciudad de México y Oaxaca) que garantice este derecho a las mujeres y hay condiciones políticas porque Morena tiene mayoría, son 17 diputados. Incluso en la plataforma del partido existe el compromiso”.

Otilia Sánchez Castillo, presidenta de la Constituyente Feminista, sección Hidalgo