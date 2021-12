Nuevo año y nuevos refuerzos en la Liga MX

Bienvenidos mis queridos lectores a un número más de esta su columna de confianza. Que para todos ustedes sea un próspero año nuevo lleno de metas cumplidas.

El inicio del torneo mexicano se acerca y los equipos de la Liga MX empiezan a traerle regalos en forma de fichajes a la afición. Mientras algunos están ansiosos de que empiece el torneo, otros estamos en el oscuro abandono.

Quizá el club que mejor se está preparando para el siguiente torneo es Cruz Azul que, a pesar de dejar ir a buenos jugadores, en la directiva celeste se están moviendo para que las bajas no pesen demasiado.

Es casi un hecho que “Cabecita” Rodríguez emigre al futbol árabe, Romo va rumbo a Monterrey y el “Piojo” Alvarado a Chivas y a Pol Fernández le buscan rédito tras no llegar a un acuerdo de renovación.

La gente al mando de Álvaro Dávila ha sabido taparse la cabeza sin descobijarse los pies, pues ante la salida de Romo llegó Charlie Rodríguez, mediocampista distinto y mucho menos sacrificado, pero con mayor proyección. Para la salida del “Piojo” se hizo un trueque medio extraño con el rebaño, pues para sustituir la polivalencia de Alvarado, Cruz Azul trajo dos jugadores del corral; Alejandro Mayorga para el lateral izquierdo y Uriel Antuna para la banda derecha.

Quizá la zona que queda huérfana es la delantera, pues suplir a “Cabecita” no será cosa sencilla, y veo poco probable que Santiago Giménez esté listo para liderar la ofensiva cementera. Por si fuera poco, es casi un hecho que la joven promesa puma, Erick Lira, saldrá rumbo a la máquina como venta definitiva.

Aprovechando la inminente salida de Lira, aprovecho para detallar el mercado de fichajes de los Pumas de la UNAM que, como nos tienes acostumbrados, es una zona desértica. Como siempre, el club quiere sanear sus finanzas y con ello la patética excusa de no gastar en fichajes. Caramba don Mejía Barón, si no van a comprar, mínimo que no nos quiten. No es posible que desde que Javier Cortés brillara, no tenemos una plantilla decente.

En cuanto América están haciendo una reverenda pachanga, desde la llegada de Solari se ha notado la necesidad de un extremo por derecha pero a Baños parece importarle poco y nada las necesidades de su club, pues los refuerzos hasta el momento han sido un mediocampista venido a menos y un enganche que necesita salir inspirado para pesar en el equipo.

Jonathan Dos Santos se convierte en uno más de los interiores en América, puesto en el que Fidalgo ya tiene su lugar fijo y tendrá que medirse ante Richard Sánchez y Naveda por la titularidad. La llegada de Diego Valdés parece no tener mucho sentido, sobre todo porque Solari trabaja con un 4-3-3 que a veces cambia a línea de 5, por lo que la incrustación del chileno se antoja complicada, a menos que traten de reconvertirlo en un interior, para así tener aún más poblada esa zona.

Por último, se ve que las Chivas rayadas del Guadalajara van a sufrir este inicio de año, pues hasta el momento su único fichaje es Roberto Alvarado, cayéndose ladrillo a ladrillo el teatro que Ricardo Peláez creó con la cantaleta de volver al rebaño a su lugar entre los grandes.

Y tú querido lector ¿estás conforme con los regalos que ha traído tu equipo?

¡Hasta la próxima!

