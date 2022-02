Ordenadito se ve más bonito

Pues si, (aunque mi marido se ría), alguien alguna vez me dijo, (normalmente digo así, cuando no recuerdo quién me dijo algo, o es de mi autoría y lo oculto) en fin, lo que se me dijo fue: "el orden lleva a Dios" y sin entrar en ondas religiosas, supongo, que entre otras cosas, esto se refiere a que teniendo las cosas en su lugar, nos va bien.

Soy una persona organizada, a veces en demasía y otras exagerada, en el momento que llegaron los hijos, y, por decirlo de alguna manera, empezaron a participar en el hogar, pasé por algunos momentos:

ir tras de ellos acomodando todo, limpiando todo y dejando las cosas como las tenía en un principio; diciendo "es su casa y que se diviertan"; ok, esta bien, ¿pero ahora como hago para que participen en el orden?

El estar trás ellos limpiando las cosas a su camino, solo me provocó cansancio, desesperación y frustración, desconozco si a todas las mamás, papás o como se llamen, pasaron por lo mismo, pero si, debo admitir y sin vergüenza alguna, que terminé enojada, frustrada y cansada, muy cansada.

Me costó trabajo darme cuenta que parte de la diversión cuando eran chicos incluye tropezase con sus cosas y volverse a levantar, ahora, me encuentro entre dispositivos (que luego no saben donde andan) libretas desorganizadas y lapiceras "vomitando". Estoy segura que compré varios lapiceros de colores y ahora no se donde están, no aparecen, pareciera que entraron en algún tipo de limbo, seguro que había gomas y sacapuntas, pero a estas alturas desconozco su paradero.

En fin, creo que parte del aprendizaje es el enseñar hábitos, pero también creo que ellos conciben el orden completamente diferente a nosotros.

Platicando con una amiga me decía que le enseñaba a su hijo adolescente que su cuarto debía estar limpio, en orden, pero pues que al final terminó comprendiendo que era el cuarto del hijo y no el de ella, es verdad. supongo es parte de esa independencia que se les enseña, hacerse responsables de sus cosas, incluyendo, el cómo las tienen y donde las ponen ya si luego no las encuentran, pues es parte del aprendizaje.

Digo, suena fácil, y ahora que lo escribo pareciera sencillo, la realidad es que no es así, porque es respetar los espacios de los hijos, como me gusta que respeten los míos, guiarlos, mostrar el cómo aunque al final, harán las cosas a su forma descubriendo "su" manera.

A ver que tal me va o me sigue yendo.

