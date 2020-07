Osorio Chong y Odebrecht

El 27 de febrero pasado, el senador Miguel Ángel Osorio Chong habló sobre la relación de amistad con el empresario Carlos Aniano Sosa, quien le arrendó dos casas en la Ciudad de México, luego que este último fuera ligado con Odebrecht, empresa brasileña acusada de sobornos millonarios para obtener contratos.

Según lo publicado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad a principios de año, en los fondos transferidos por Odebrecht, existen pagos al Grupo Constructor, propiedad de Aniano Sosa.

Ante ello, Osorio respondió en una conferencia de prensa: "Él (Carlos Aniano) hizo un subcontrato cuando no había ningún problema con esta empresa, Odebrecht, por 32 millones de pesos, para hacer obras de contención en la refinería de Tula, Hidalgo, una carretera, aplanamiento de un terreno, eso es todo lo que hizo, lo hizo de manera transparente".

Conferencia de medios sobre los recientes señalamientos a mi persona. pic.twitter.com/1PipEzMqhg — Miguel Ángel Osorio Chong (@osoriochong) February 27, 2020

El exgobernador de Hidalgo expuso que existe un contrato donde Pemex obligaba a Odebrecht a que el 50 por ciento de las obras realizadas, debieron estar a cargo de empresas hidalguenses.

Osorio también aseguró que su arrendador llevaba mucho tiempo dedicándose a la construcción y agregó que cuando fue Secretario de Gobernación no se realizó ningún contrato con la empresa de Carlos Aniano.

No conozco a nadie de Odebrecht, nunca nadie me fue a ver de parte de ellos ni de Pemex, ni de nadie, para pedirme absolutamente ningún favor, lo niego categóricamente", afirmó.

Osorio dijo que su casero es su amigo y desde que llegó a vivir a la Ciudad de México le arrenda dos casas.

En el pasado, agregó el senador, intentó comprarle una de las viviendas; sin embargo, nunca se concretó debido a que los pagos que tenía que hacer eran por más de 20 años. A la fecha, sigue rentando esa casa, dijo en la conferencia del 27 de febrero.

Seis meses después, una publicación de una supuesta investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre el patrimonio del senador priista, dio paso a otra reacción de Osorio, para negar nuevamente alguna irregularidad.

Aclaraciones sobre señalamientos que se han hecho hoy.https://t.co/pq8Y9686Um — Miguel Ángel Osorio Chong (@osoriochong) July 17, 2020

En la vivienda donde actualmente estoy, la habito desde julio de 2014, es rentada, no es de mi propiedad, no es de mi familia”, dijo Osorio y agregó que no es propietario de ningún inmueble en la Ciudad de México.

En este marco, “recientemente tuve conocimiento de que existía un procedimiento administrativo iniciado por la Secretaría de la Función Pública, el cual está en proceso, fui notificado, me dijeron qué inconsistencia se tenía… en tiempo y periodo hice la aclaración respectiva”.

“Se trata de un crédito hipotecario que solicitamos a Banorte en 2014 por 8 millones de pesos, si en ese tiempo, porque estaba como encargado de la Secretaría de Gobernación y pensaba que podíamos tener un espacio propio para adquirir una vivienda en la Ciudad de México”.

Sin embargo, agregó, decidió no utilizar ese crédito, por lo que la operación fue cancelada y el dinero devuelto.

Además, Osorio retiró los recursos de seguro de separación individualizada, los cuales declaró y se reflejan en su cuenta personal.

“La autoridad me dice que está mal hecho el procedimiento porque no son originales, entregué copias, entonces me dicen que tienes que presentarte a entregar originales. En eso estamos. Pero se filtra esta información y se le da un giro respecto que se está investigando mi patrimonio”.

