Otra vez, las mismas películas

Ya no es imperioso esperar al verano o al invierno para que lleguen los más grandes estrenos en el cine. Y, a partir de la pandemia que todavía aqueja al mundo, ya no es necesario ir a una sala de proyección para ver alguno de los grandes estrenos.

Hasta hace poco tiempo, el verano era la temporada elegida por los estudios más poderosos en la industria del cine, para realizar los estrenos de sus producciones de gran presupuesto, con alta expectativa en la recaudación de las taquillas.

Esos estrenos veraniegos son conocidos desde mediados del siglo XX, como blockbusters: Además de contar con elevados presupuestos en su producción, cuentan con un estruendoso número de pantallas para ser exhibidas. Ocupando la mayoría de salas en los complejos de proyección.

Así, en nuestros días, estas bombas cinematográficas acaparan casi todos los espacios donde se puede ver cine, ya sea en un cine o vía streaming. El término blockbuster fue acuñado por la prensa europea, al bautizar a los grandes proyectiles usados por la Real Fuerza Aérea Británica, para bombardear el territorio alemán en la Segunda Guerra Mundial.

El efecto expansivo de aquellas bombas de la guerra, es el mismo que tienen estos grandes estrenos. Ahora, con la llegada del otoño, son las magnánimas producciones las que reinan las taquillas del mundo.

Esto no tendría nada de particular, el cine es una industria y como tal se tiene que entender. Lo particular del caso, es que son las mismas historias, los mismos títulos y los mismos personajes, una y otra vez.

El ejemplo más claro de esto es el reciente estreno de “Sin tiempo para morir” (No Time To Die); la más reciente película del veterano personaje James Bond. Esta filme, que hasta el 3 de octubre, a una semana de su estreno en México, ya se posicionaba como la número uno de la taquilla con 49 millones de pesos y 609 mil asistentes en salas.

La primera de las cintas sobre el personaje creado por el británico Ian Fleming, data de 1962: “El satánico Dr. No”, dirigida por Terence Young y protagonizada por el mítico Sean Connery. Hoy, a casi sesenta años de ese suceso, las taquillas cinematográficas del mundo vuelven a explotar con otro episodio del espía inglés. En total, van 27 películas sobre James Bond.

Ni qué decir del título que ocupa el puesto número dos en ingresos de taquilla en nuestro país. “Sang-Chi y la leyenda de los diez anillos”, es la vigésima quinta película en el Universo cinematográfico Marvel. No puedo dejar sin mención al más reciente estreno de “Venom: Carnage liberado”; secuela de “Venom”, también personaje Marvel, misma que seguramente romperá todos los récords de taquilla.

Es tiempo que de que las bombas en que se significan los estrenos pudieran refrescarse. Es inadmisible que los grandes estudios nos sigan ofreciendo las mismas películas estreno tras estreno.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos