Pachuca insegura

Unas horas después que la presidencia municipal de Pachuca inauguró Guerrero peatonal y a unos cuantos metros de distancia, cuatro personas fueron asesinadas, y una mujer resultó lesionada luego de escucharse detonaciones de arma de fuego en el centro histórico de la capital de Hidalgo la noche del pasado domingo.



Tales hechos violentos significan un retroceso de por lo menos once años en el calendario, cuando el cartel de los zetas controlaba las policías municipales y estatales y desafiaba al gobierno con un poder que nunca habíamos imaginado, con granadas y autos blindados.



La noche de abril de 2011 el centro de Pachuca dejó de ser tranquilo ante las detonaciones de armas de fuego de grueso calibre. Muchos reporteros preferimos no salir a la calle, pues durante esas horas los policías no podían ni siquiera garantizar su propia seguridad.



En esa ocasión, un comando armado atentó contra el entonces titular del Grupo de Fuerza de Tarea, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Fernando Bernal García, en las inmediaciones del Parian, lo que derivó en una balacera por la calle Hidalgo, esquina con Ocampo.



Eran tiempos difíciles para ser policía municipal, con salarios de hambre y armas que se atoraban a la hora de accionarlas ante el poder económico y de fuego del crimen organizado que era visible por las ya constantes balaceras y secuestros a plena luz del día.



Dos años antes, en septiembre de 2009, el gobierno federal detuvo a más de un centenar de policías de Pachuca por supuestos vínculos con la delincuencia organizada. Varios uniformados lograron recobrar la libertad al demostrar su inocencia pero fue, o es todavía, difícil reiniciar la vida donde la dejaron.



Equipar a la policía de Pachuca, blindar su sistema de videovigilancia, y nivelar salarios y prestaciones pareciera que dio resultado hasta la administración del priista Sergio Baños.



Ayer, Adriana Yamillet Salazar Márquez renunció al cargo de secretaria de Seguridad Pública de Pachuca, quien era la primera mujer en desempeñar ese puesto, luego que cuatro personas fueron asesinadas y una más resultó lesionada en la calle Morelos, esquina con Ocampo, en Pachuca.



Licenciada en Educación Física, en diciembre de 2020 Salazar Márquez asumió funciones como secretaria de Seguridad y en el transcurso de su gestión afrontó señalamientos de presuntos abusos contra personal policiaco.



También la corporación a su cargo enfrentó acusaciones por exceso en el uso de la fuerza pública durante las detenciones de supuestos inculpados, incluso de una mujer cuyo caso fue noticia nacional.



Recientemente, aproximadamente 40 patrullas de Seguridad Pública Municipal de Pachuca estuvieron detenidas la mañana del miércoles el 27 de abril debido a problemas con el proveedor de gasolina.



Durante el tiempo que Salazar Márquez estuvo a cargo de la seguridad de Pachuca se registraron 45 homicidios dolosos, 448 denuncias por narcomenudeo, así como 293 indagatorias por robo a transeúnte, 336 por robo a negocio, 601 por robo a vehículo y 454 por robo a casa habitación, de acuerdo con datos del gobierno federal.



En tanto, los habitantes de Pachuca esperan que las autoridades capitalinas cumplan su obligación de garantizar seguridad.

