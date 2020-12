PachucaAvanzaContigo, pero…

Admito que nunca imagine a Sergio Baños, como alcalde de Pachuca. Ser candidato del PRI, era un cartucho quemado, por la experiencia de Benjamín, entre muchas otras, pero sobretodo MORENA se veía invencible.

Conozco a Sergio desde hace muchos años, a su familia, a sus hermanos y a sus empresas.

Tiene una bellísima familia, a su lado, Bárbara (su esposa), ha estado siempre. A quien aprovecho el espacio, para desearle todo el éxito del mundo; con su sensibilidad, inteligencia y sencillez, estoy seguro que hará un gran papel.

Un tipo echado para adelante, aguerrido, bueno para los negocios, duro para negociar, no dejaba escapar una oportunidad, y sobretodo es alguien que se hizo solo.

De viva voz, hemos escuchado una y otra vez, sobre sus inicios; con una revista publicitaria, emprendiendo, con una mano enfrente y otra atrás. Es complemento cierto. Hoy se ha consolidado como un buen empresario.

Hace aproximadamente 5 años, cuando se postuló como candidato a la presidencia de Coparmex en Hidalgo, me llamó, invitándome a votar por él. (Yo estaba afiliado, pero nunca participe activamente). Le comenté: me apena mucho, pero que tengo un gran compromiso con otro candidato, al cual considero uno de mis mejores amigos y específicamente mi maestro. Eran tres candidatos.

Recuerdo la noche de la votación, algunos miembros fundadores, estaban fúricos; Sergio había ganado por las buenas, con costumbres nunca antes vistas en Coparmex, pero permitidas. Y ganó “a lo Pachuca”, por poco margen y de último minuto.

Durante su campaña (en Coparmex) cometió un gravísimo error (a mi juicio).

Todos sabíamos de su cercanía al senador, ahora gobernador Omar Fayad y a Aunard de la Rocha (anterior secretario de finanzas).

En Coparmex Hidalgo, están muchos, de los pocos empresarios que hay en Pachuca, y que tienen afinidad con otro partido político, el no era bien visto.

¿Cuál fue el error? El intento de desligarse; jamás supo exponer los beneficios que podrían surgir de su relación, el podría ser un puente, entre empresarios y gobierno, sin sometimiento. Pero se fue con el discurso de Coparmex. Por eso no fue bien visto, nadie le creía. (De las pocas veces que asistí a reuniones de Coparmex, los socios mencionaban orgullosamente su independencia y no sometimiento).



Su labor en Coparmex, a mi gusto fue gris y tristemente, aquellos miembros fundadores, tuvieron razón. No hizo mas que servir a otros intereses y a no a los del sindicato que representaba.

Hoy como alcalde, tiene la mejor oportunidad de todas; su cercanía y buena relación con el gabinete del gobierno del Estado, con el propio gobernador, con el alcalde de Mineral de la Reforma, con muchos empresarios.

Esto abre un mundo de posibilidades, coordinación en seguridad, desarrollo, salud, inversiones. Se puede por fin, desarrollar un verdadero plan metropolitano, de la mano de Mineral de la Reforma. Hacer un verdadero polo de inversión en esta zona. Y generar miles de empleos.

Ha visitado (lo se por él, por sus redes sociales y por sus colaboradores en la empresa), muchísimos lugares, podría traer grandes ideas al municipio, y convencer al gobierno del Estado para hacerlas.

PERO... si no respeta y entiende que su compromiso es con la ciudadanía, con los pachuqueños, no con el gobernador, no con el alcalde de Mineral de la Reforma, de nada servirá.

En su primera oportunidad nos falló. Llego tarde a su propia toma de protesta, ¿por qué? Por atender a la toma de protesta de Mineral de la Reforma… ¿Estoy exagerando? - ¡NO! En política la forma es fondo. Debió levantarse, decir: con permiso, tengo otro compromiso, mucho más importante; aunque hubiera estado desolado de “invitados de honor” por unos minutos (claro por estar en el otro evento). Los que nos dimos cuenta, lo hubiéramos apreciado.

En Pachuca, queremos a alguien, que sepa apreciar y respetar el tiempo de los demás. Necesitamos al Sergio auténtico, que lo llevo a ser un buen empresario. Que lleve ese conocimiento en cascada para formar una administración que valore a la gente.

No lo imagino en sus inicios, llegando tarde a sus primeras citas a vender publicidad y lona. Mucho menos entregando tarde pedidos o montando eventos.

¿Qué le habría dicho a la empresa que “montó su evento” por no estar listo a tiempo?

Por último, ¿no pudieron ser un poco más creativos?... ¿Hidalgo crece contigo y ahora Pachuca avanza contigo?

Continuará…

