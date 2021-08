Paradoja. Última entrevista sobre el tenis

En esta entrega les comparto la última parte de la entrevista que le hice al tenista del estado de Hidalgo Felipe Olimpo Durán Rocha; espero sea de su agrado.

¿Alguna anécdota de su participación en el tenis?

Una de las anécdotas que más me enorgullece contar es cuando estaba yo en 16 y menores con escasos 15 añitos, y el aquel tiempo se organizaban mucho torneos infantiles y juveniles, así como interclubes. Pues ese torneo de invitación en aquel tiempo fue organizado por la Asociación Estatal de Tenis, comandada por el doctor Armando Figueroa Labra, quien venía haciendo una extraordinaria gestión.

En dicho torneo invitaron a varios tenistas juveniles, tanto en la rama femenil como varonil, todos de muy buen nivel y de varios estados de la República, principalmente de la zona centro. Pues para no hacerte el cuento más largo llegué a la final con un jugador del Estado de México llamado Mario Pacheco, quien estaba entre los tres primeros de la República en esa categoría, dicho sea de paso, Mario se volvió profesional y fue campeón de primera fuerza a nivel nacional, ocupando el número 1 del país.

Empezó el partido súper reñido, él no esperaba la respuesta tan buena del local (yo), en donde el primer set lo ganó Pacheco por 6-4, luego empezando el segundo set yo estaba mentalizado y al ver todo el apoyo de la tribuna, de los amigos tenistas y de mi familia, la verdad me motivó, literal, a rifármela y di todo en la cancha ganando el segundo set por 7-6 . Para el último y definitivo tercer set, empezamos muy parejos llegando a 5-5 y al final aflojé y me gano 7-5, en un partidazo que para los que lo presenciaron pareciera que había ganado por el nivel mostrado y la garra que se dio dejó en la cancha. Para mí fue algo muy bueno porque me di cuenta que sí podía y que solo era cuestión de creer en uno mismo y saber que puedes lograrlo.

Esto es, mi querido Santi, un poco de la historia de 40 años en este hermoso deporte, en donde he visto pasar a muchos, pero mi mayor logro definitivamente es mi familia, haz de saber que “todos” jugamos tenis, somos una familia tenista de cuatro: mi esposa Juliana la más entusiasta y la fan número 1 de Roger Federer, mi hija Miranda, licenciada en Diseño de Moda e Indumentaria Textil egresada por la BUAA (Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes) y mi otra hija Jimena quien acaba de egresar de Arquitectura por PVAMU (Prairie View A&M University en Houston), ellas representando ambas a sus instituciones educativas por el tenis, con mucho honor y con muy buenos resultados, tanto académica como tenísticamente. Te agradezco mucho la entrevista, no sabes cómo abriste la caja de pandora.

Como en casa columna te mando un fuerte abrazo y te invito a quedarte en casa, si no es necesario, no te esponjas, cuídate y vacúnate. Hasta la próxima

