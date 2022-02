Dinamarca dice adiós a la pandemia

Desde hace varias semanas el estado de Hidalgo había permanecido en semáforo verde, lo que significaba que había casos en la entidad pero no eran demasiado como para cambiar el color a de riesgo bajo (verde) a un medio (amarillo), alto (naranja) o máximo (rojo), pero el viernes pasado y a lo mejor no con tanta sorpresa para muchos, hemos subido un grado en el riesgo de contagio, por lo que nos colocamos en amarillo, significa como les dije arriba que existe un riesgo medio de contagio, y más ahora que la sub variante de la cepa Ómicron llegó a México, y la cual mencionan que se propaga aún más rápido, hasta el momento y de acuerdo a los reportes que se dan en todos los países, esta sub variante está dominando ya la cantidad de personas que se han contagiado de ella.

Contrastando con esto, el día 31 de enero Dinamarca anunció por todo lo alto, que a partir de los primeros minutos del 1 de febrero, “daba fin” a la pandemia en su país, pues dijo que todas las restricciones impuestas por la cuarta ola en aquel país se eliminarían, por lo tanto ya no sería necesario el uso obligatorio del cubrebocas, pues el covid ya no es considerada como una “enfermedad crítica”, citando a la primera ministra danesa, manifestó: “Es hora de dejar atrás la pandemia y seguir adelante. Dinamarca volverá a ser una sociedad abierta. Estamos listos para salir de la sombre del covid-19, es por ello que damos la bienvenida a la vida que teníamos antes.” Todo esto se dio en medio de las cifras récord que maneja aquel país, se sabe que la pandemia continua, es por ello que la gran mayoría de su población ya ha sido vacunada contra esta enfermedad, lo que le permitiría, en caso de contagio, una mayor posibilidad de sobrevivir y recuperarse más rápido de la enfermedad.

Recuerdan que en ocasiones anteriores les comenté que las vacunas nos ayudarían a regresar a la normalidad, pues Dinamarca es el claro ejemplo que teniendo un gran porcentaje de personas vacunadas en el país, se puede dejar atrás las medidas que se han puesto en el país para evitar mayores contagios, claramente está que ya no va a desaparecer, pero como muchas otras enfermedades podremos vivir con ella, así como ahora la simple gripa que nos da mató a varios de nuestros antepasados cuando llegó a lo que hoy es México, se ha quedado y gracias a los avances médicos, medicinas y vacunas, el ser humano ha prevalecido por la adaptación de nuestros organismos a lo que nos rodea.

Otra buena noticia, es que el día martes (por que el lunes es puente), se regresará al modo presencial en las escuelas de educación básica en Hidalgo, aun con semáforo amarillo, pues la educación debe considerarse una actividad esencial, y con la conformación de los consejos de salud de cada escuela, determinarán lo que es mejor para los niños y adolescentes, todo esto son grandes pasos para volver a nuestras rutinas pre-coronavirus.

Sigamos cuidándonos, si tenemos una “simple gripa” siempre acudan al médico, a lo mejor es un caso positivo, aíslate y así evitamos la propagación del virus, también recuerden abrigarse muy bien, pues en días anteriores se han presentado heladas en distintas zonas del estado y temperaturas por debajo de los cero grados, han dejado bonitas postales para fotografiar, pero también estar expuesto al frío nos puede enfermar, abriguémonos bien y no bajemos la guardia. Hasta la próxima.

