Partidos de Hidalgo sin gastar en capacitación de la mujer

Los partidos presumen apoyar el posicionamiento político de las mujeres pero a la hora de los hechos, al etiquetar presupuestos para lograr ese fin, las promesas solo quedan en palabras.

Cinco partidos políticos en Hidalgo no invirtieron la totalidad del presupuesto que etiquetaron para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo de la mujer, mientras que otros dos de plano no dispusieron nada durante 2020.

En tal año, Morena, PRI, PT, Redes Sociales Progresistas y Nueva Alianza omitieron utilizar en total 946 mil 790 pesos para apuntalar el liderazgo de las mujeres. En tanto, Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano no registraron gasto alguno.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Por ejemplo, Morena no invirtió 178 mil 424 pesos para esta finalidad, por lo que el partido fue multado con una reducción a su financiamiento para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes hasta alcanzar los 267 mil 636 pesos, de acuerdo con el dictamen del Instituto Nacional Electoral (INE).

El partido guinda etiquetó 1 millón 655 mil 358 pesos; sin embargo solo ejerció 1 millón 404 mil pesos, de acuerdo con la auditoría del organismo electoral.

Además, el PRI no invirtió 294 mil 281 pesos, lo cual provocó una multa de 441 mil 422 pesos; mientras que el Partido del Trabajo no gastó 339 mil 138 pesos por lo que fue sancionado con 508 mil 682 pesos; Nueva Alianza dejó de utilizar para este fin 122 mil 782 pesos y Redes Sociales Progresistas no ejerció 12 mil 165 pesos.

En cambio, los partidos políticos que gastaron todo lo presupuestado en este objetivo fueron PRD, PAN, Partido Encuentro Solidario, Fuerza por México, Más por Hidalgo y Podemos, según los anexos de este informe que pueden ser consultados en la página del instituto electoral.

A nivel nacional, los partidos políticos no ejercieron más de 21 millones de pesos de recursos etiquetados para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, lo cual, de acuerdo con el INE, impide el fortalecimiento de la democracia.

Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, lo cual incluye la capacitación y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Para este objetivo, cada partido político deberá destinar anualmente al menos el ocho por ciento del financiamiento público ordinario, de acuerdo con el Código Electoral de Hidalgo.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo