¿Peligran los Juegos Olímpicos por el Coronavirus?

Mientras más se acercan los Juegos Olímpicos y más surgen noticias sobre la epidemia internacional del coronavirus una incógnita se hace presente en el mundo de los deportes: ¿Existe algun riesgo de cancelación o aplazamiento de Tokio 2020?

Antes que nada, mis queridos Astros, es importante no confundir los JJ. OO. con las Olimpiadas porque éstas últimas son el tiempo que transcurre entre una justa y otra, o sea cuatro años. Los juegos son la celebración del evento internacional que busca la unión pacífica entre personas de todos los países.

Dicho esto, y para no aburrirlos con más y más datos sobre la epidemia de medio oriente que extrañamente ha llegado solo a países de primer mundo como Francia, Estados Unidos y Alemania -nunca me había sentido tan agradecido de vivir en el tercer mundo ¡ja!- brincaremos todos los rumores que indican que el gobierno chino no ha presentado los números reales de infecciones y muertes entre su población (Más de 90 mil y más de dos mil, respectivamente).

El máximo responsable de organizar los JJ.OO. es Tashiro Muto, y el pasado miércoles en una reunión rutinaria de coordinación entre organizadores se mostró muy preocupado respecto a la facilidad de propagación del virus a menos de seis meses el arranque de las justas.

Estoy muy preocupado por la propagación de la enfermedad infecciosa del coronavirus, porque podría frenar el ambiente y el impulso para la organización de los Juegos. Espero que esto acabe lo antes posible", dijo a la cadena estatal japonesa NHK.

Además se ha expresado plena confianza en las autoridades niponas y la Organización Mundial de Salud (OMS) para que tomen las medidas necesarias para afrontar la situación.

A mediados de esta primer semana de febrero trascendió que muchas competencias clasificatorias preolímpicas que tenían como sede China habían sido trasladadas fuera del país por el riesgo de reunir a gente de diferentes países con una posible infección.

Esa decisión fue tomada por el Comité Olímpico Internacional y otros organismos encargados de los torneos clasificatorio, esas competencias fueron algunas de baloncesto femenino (de Foshan, China, a Belgrado, Serbia), de boxeo (los clasificatorios de Asia y Oceanía, que han cambiado Wuhan por Amán, Jordania), o fútbol femenino (un clasificatorio entre cuatro equipos, China, Australia, Taiwán y Tailandia, movido de Wuhan a Australia).

La OMS ya declaró una emergencia internacional por el brote y aunque al parecer está “bajo control” la enfermedad no nos podemos fiar. Algo que sí está claro es que los organizadores de Tokio 2020 no dudarán en tomar decisione fuertes ante cualquier incidencia de enfermedades contagiosas.

Los Juegos Olímpicos comenzarán el 24 de julio y terminarán el 9 de agosto, la sede es Tokio a casi dos mil 500 kilómetros de la “zona cero” del coronavirus, Wuhan y ya se prevé sean afectados otros eventos que tenían previsto estar en China.

El Gran Premio de Fórmula 1 de Shangai para el mes de abril corre riesgo, también la Superliga China de fútbol ha detenido todas las competiciones, la Fed Cup de Asia de Tenis fue trasladada a Kazajistán y la Copa Mundial de Esquí Alpino prevista en celebrarse al norte de Pekín también fue cancelada.

No se sabe que futuro nos deparará respecto a esta pandemia, sin embargo solo nos queda confiar en las autoridades de salud de cada país y esperar que no se propague tanto como para golpear a la humanidad de tal manera que se marque un hito en nuestra historia.