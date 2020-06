Política terror

Fb: Arturo Gb

Política ficción””

Carlos Salinas de Gortari.

Ya en su momento, el ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, a pregunta expresa sobre la manera en que influía este distinguido y criticado personaje, en la política de México, cual titiritero, se limitó a responder que todo era “política ficción”.

Con los años, fuimos testigos que su influencia, es constante, me atrevería a decir, inclusive en la actual administración.

No obstante, la columna de hoy, no trata de esos personajes poderosos de nivel nacional, sino lo que veremos a nivel local y cuyos grupos desesperados por ver disminuidas sus posibilidades para retener o acceder al poder, recurren a ensuciar y enlodar a diestra y siniestra a todo aquél que consideren su contrincante, sea o no actor político.

Ya hemos comentado en anteriores artículos, que el apogeo de las redes sociales ha cambiado toda nuestra perspectiva, pues hoy, en tiempos de pandemia y aislamiento, se han convertido en herramienta obligada de muchos sectores.

Hace 8 años, las redes sociales (el 80% de ellas según datos que ofrecía la Secretaría de Educación Pública de aquél entonces), se utilizaban solo en Pachuca y Mineral de la Reforma, aun así, en ese tiempo, eran herramientas de comunicación de raro acceso.

En 4 años, tuvieron un desarrollo impresionante, pues el país entero se comunicaba entre sí y con el resto del mundo… La historia cambiaría por y para siempre.

Personajes como Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, utilizaron el Big Data y miles de bots para permear en el electorado, pues la imagen y discursos eran perfectos para lo que la ciudadanía demandaba; al final ganaron y en el caso de México, el triunfo fue avasallador.

Quienes las supieron explotar, forjaron una imagen, dieron a conocer sus ideas, proyectos y trabajo, algunos lograron, que cada vez que emiten una opinión, ésta sea escuchada y replicada, otros se convirtieron inclusive, en “expertos politólogos”, cuando iniciaron como cómicos novedosos.

Otros tantos, sin trabajo, sin una base sólida, acostumbrados a vivir del erario (como prestanombres de políticos), trabajando para instituciones y cometiendo toda clase de excesos y latrocinios, creyeron que forjarían una imagen; al paso del tiempo, la realidad les alcanzo y jamás lograron posicionarse ante el humor y gusto del resto de la comunidad de las redes sociales.

Otros contrataron servicios pagados en plataformas como Facebook o Twitter, entre otras, inclusive contratando expertos para obtener reacciones (like, me gusta, me entristece, etcétera), de gente que ni siquiera es mexicana y al hacer un análisis de sus muros o páginas, resultan tener cientos de interacciones de personas de otros países.

Los peores, los desesperados, crearon muros de noticias políticas con tono cómico, para incluir en el humor del mexicano, pues para nadie es un secreto que, somos una cultura que gusta del morbo, la sorna y el escándalo.

Lorenzo Córdova, Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), ha declarado que podrían celebrarse las elecciones en Hidalgo, a finales del próximo mes de agosto, y la reacción de la gente desesperada por enlodar a otros, no se ha hecho esperar. La guerra sucia con supuestas investigaciones de personajes imaginarios, han sido publicadas.

Sin el menor recato, sin importar ensuciar la imagen de quienes ellos consideran sus adversarios, las noticias “fake”, pululan y crecerán día a día, pues su ambición por llegar al poder es tal, que no les interesa ni en lo más mínimo intentar destrozar la imagen de otras personas.

Lo que no han entendido estos personajes sin principios, es que los vecinos estamos hartos y cansados de las notas políticas, que hoy el país y por ende Hidalgo y sus municipios, están sumidos en contagios, fallecimientos y una crisis económica mundial que afecta a todos.

Pocos leen y muchos menos replican notas denigrantes y falsas, y si alguien lo hace, a los dos o tres días las olvidan, pero peor aún para los personajes sin valores, el trabajo que hacen, sirve de publicidad a sus contrincantes, pues la gente recordará los nombres de “los acusados”, gracias a su guerra sucia.

La política, por los intereses que hay de por medio, siempre ha sido sucia, pero hoy, personajes que creen tener mucho conocimiento y “extrema inteligencia”, demuestran su ignorancia y vulgaridad con sus ataques, pero sobre todo, por que ayudan, a quienes atacan, a posicionarse ante la gente y ser recordados siempre.

Por último, me permito compartirte que para evitar “La política terror”, deberás investigar a quienes aspiren a ser tu representante popular, debiendo analizar su historia personal, familiar y preparación académica, pues será quien por casi cuatro años te gobernará, analizando no sólo las noticias fake, o sus publicaciones recientes, sino analizar su historial de notas compartidas, ideas, proyectos, trayectoria, logros y trabajo, tanto de los suspirantes, como de quienes integren su planilla (síndicos y regidores).

El votar por odio, resentimiento o coraje, bajo la influencia de las redes sociales, ya nos está costando muy caro a México, no te permitas fallarte a ti y a tu familia en esta elección, pues de lo contrario, todos lo pagaremos con un mal gobierno y años de miseria.

En futuras columnas analizaremos el crecimiento, estancamiento e inclusive desaparición de los partidos políticos, de los perfiles de quienes aspiren e inclusive de las candidaturas independientes, por hoy me despido, esperando tus comentarios.

Hasta la próxima.

