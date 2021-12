¿Por qué es importante incorporar la perspectiva de género?

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la perspectiva de género se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad.

El género lo podemos concebir como la construcción social de la diferencia sexual, por lo tanto es de suma importancia aprender y comprender la necesidad de incluir estos términos dentro de la sociedad sobre todo en las instancias y dependencias que brindan la atención de primer contacto a niñas y mujeres víctimas de violencia por razón de género.

Desafortunadamente, un gran número de casos en México, reflejan las circunstancias que han vivido muchas mujeres a lo largo de la historia. En México, “7 de cada 10 mujeres de 15 años o más que han estado en pareja han sufrido en cierto momento de su vida algún tipo de violencia”. (Marroquín, 2020). Actualmente se han ido desagregando los distintos tipos de violencia que existen hacia las mujeres, un claro ejemplo de estos avances es el denominado “violentometro” el cual es un material gráfico que visualiza las diversas manifestaciones de violencia más representativas en contra de ellas.

No obstante a que el tema de perspectiva de género ha ido avanzando socialmente, lo cierto es que al interior de las instituciones se tiene una área de oportunidad y de mejora en temas de capacitación y sensibilización a servidores y servidoras públicas, así como en la implementación de protocolos que permitan que las autoridades de atención de primer contacto a niñas y mujeres víctimas de violencia no cometan acciones que no den credibilidad al dicho de las mujeres, que no brinden las herramientas psicológicas y jurídicas para orientar a las víctimas o peor aún por desconocimiento o creencias personales y colectivas eludan su responsabilidad como autoridades y la atención mal brindada concluya no en solo nada más una violencia sino en la misma muerte de las mujeres.

Muchos de los casos muestran las diferencias culturales asignadas a hombres y mujeres a través de estereotipos con los cuales fuimos educados y que demuestran el desequilibrio que existe, sobre todo en las actividades que se realizan enfocadas al cuidado del hogar. Desafortunadamente el trabajo de cuidados aún en la actualidad sigue siendo referenciado hacia las mujeres, cuando en realidad se debe comenzar a hablar de la corresponsabilidad para realizar estas actividades independientemente de ser hombre o ser mujer.

El trabajo de visibilizar las desigualdades entre hombre y mujeres a través del fortalecimiento de las instituciones, sobre todo de aquellas que brindan diversos tipos de atenciones hacia ellas haciendo particularmente énfasis en las de primer contacto, permitirá minimizar la violencia por razón de género, de tal manera que al mediano y largo plazo se pueda hablar verdaderamente de una igualdad sustantiva, es decir “el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. (Montesinos, 2020).

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.

