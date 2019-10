Porque te amo tanto me mantendré al margen de tu vida

El mayor acto de amor hacia una persona es poder dejarla en libertad, viviendo a su tiempo y en su espacio.

Para poder amar a alguien debes asegurarte de amarte primero, para que sepas decir adiós a un amor no correspondido sin sentir que la vida se te viene encima.

Resulta que a pesar de que deseamos ser amados existen circunstancias ajenas a ti y a tú enamoramiento para que no sea recíproco ese amor.

Hablo de cosas que no tienen que ver directamente contigo, con tú forma de ser, con tú físico.Simplemente tus características no llenan a la otra parte y no pasa nada.

De verdad, la vida sigue porque tú te complementas de muchos factores para tener una vida integral y funcional, no todo es el amor o tener una pareja.

Se que es difícil perder, pero mientras más te tardes en aceptarlo, más extenderás tú dolor y no es justo para ti, porque todos merecemos ser felices o al menos intentarlo.

Dejar ir, implica respetar a la otra persona y respetarte a ti, deja de estar pendiente de todo lo que hace, recuerda mientras vives su vida en modo espía, pierdes tiempo en vivir y forjar la tuya.

Si de verdad amas a la persona , déjala en paz, si sube, si baja ¿qué más te da? El amor implica soltar y si soltar duele pero saldrás de esta, como siempre sales de todo lo que algún día creíste amor.

Deja de pensar, nada peor que llenarte de pensamientos destructivos y obsesivos que no te permiten salir de tú necedad.

Ocúpate, realiza planes con tus amigos, con tú familia, regálate tiempo para ti, nada mejor que ver por uno mismo, es la mejor inversión que harás por siempre.

Haz cosas que no te gusten por ejemplo: ejercicio, ponte retos personales, retos a corto plazo solo así verás que eres capaz de lo que te propongas, verás la maravillosa persona que eres y lo mucho que vales, no olvides que la paciencia es dura pero que te convierte en un ser tolerante.

Tú puedes con esto y más, solo hazte un favor, jamás dejes de intentarlo solo así te convertirás en la mejor versión de ti.