Positivo covid

Desde el 2020 fuimos atacado por este mortal viriz, la primera ola de contagios covid eramos inespertos, pero esta segunda tercera, y cuarta ya sabemos que hacer pero no entendemos, muchas personas, siguen de fiesta, se la psan en pachanga, osin saber husar su cubrebocas, dejan sun nariz expuesta, ya a estas altura con la vacuna creen que ya están del otro lado y menosprecian el virus.

Tienes que cuidarte y seguir las indicaciones, no es un juego, se han perdido muchas vidas, trabajos, sse han cerrado comercios y todo cambio, ya no es lo mismo, ante esta cuarta ola tienes que cuidarte, matener la calma y sanitisarte y evitar las reuniones.

A través de un memorándum interno, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE) informó a directores de hospitales, subdelegados médicos estatales y regionales, directores de clínicas de hospitales y familiares que México enfrenta actualmente la cuarta ola de contagios de COVID-19.

El documento se dio a conocer de forma pública a través de redes sociales por el analista y asesor de políticas sanitarias y consultor sanitario, Xavier Tello. Asimismo fue anticipado el pasado 2 de enero por el diario El Universal, dicho oficio del ISSSTE contiene la firma del Director Normativo de Salud, Ramiro López Elizalde.

Como en cada columna, te mando un fuerte abrazo cuídate, no salgas a fiestas, y si lo haces que sean solo por zoom, mantén la sana distancia, y evita usar el trasporte público si está muy lleno, ya que la nueva variante es sumamente contagiosa.

