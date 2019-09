Pozole, ¿si o no?

En esta ocasión vamos a intentar responder una pregunta no tan sencilla para nosotros como nutriólogos, ¿me puedo comer el pozole del 15 de septiembre sin miedo a subir de peso o acumular grasa?.

No es una respuesta sencilla, pues el aumento de grasa (“peso”) más bien proviene no de consumir un alimento u otro, si no más bien del consumo total de kilocalorías (las kilocalorías es la forma en que medimos la energía que nos aportan los alimentos y la cantidad de energía que necesitamos al día para cumplir nuestras funciones y actividades), alrededor de un día.

Es decir que si consumo más kilocalorías de las que requiero posiblemente aumentaré la cantidad de grasa que tengo.

Un ejemplo práctico utilizando el pozole: imagine que usted necesita 2500 kilocalorías al día, pues un pozole promedio contiene aproximadamente 319 kilocalorías, tomando en cuenta 60gr de pollo deshebrado, 1/3 de taza de maíz pozolero, 1 taza de caldo, 1 taza de verdura (cebolla, lechuga, rábanos), 1 cucharada de crema y acompañado de 2 tostadas, entonces en ese sentido, sobrarían 2181 kilocalorías por consumir,.

Oviamente hay que restarle las kilocalorías de la mañana, lo que comeríamos el 15 de septiembre a medio día, y demás alimentos, así como si es que acompañas el pozole con una bebida azucarada (“refresco”) y además 2 órdenes de chalupas y un buñuelo, es por ello que los nutriólogos recomendamos en una fecha tan conmemorativa que, no nos privemos de probar esos deliciosos antojitos típicos mexicanos, siempre y cuando cumplamos un par de reglas como tener un desayuno y comida saludables y en el caso de realizar colaciones a media mañana y media tarde, también, y posiblemente después de eso, la cena con pozole no se atan mala idea o no pase tanta factura.

Para saber cuántas kilocalorías necesitas, por que seguro eso te estarás preguntando, debes saber que como nutriólogos hacemos dicho calculo tomando en cuenta, sexo, la edad, actividad física y ejercicio que realiza cada persona y a a veces otros parámetros como porcentaje de grasa y músculo, así que no es “tan sencillo” saber cuantas kilocalorías debes consumir al día, así que te recomiendo te acerques a un profesional de la nutrición para saber esto y más, pues comer bien, no es privarte de un pozole o unas cuentas chalupas.

Felices fiestas y bien provecho.

Contacto: Facebook e Instagram “Nutriólogo Alan Pedraza”.