Preparativos

Se acercan las fechas decembrinas de festejo y mi mente empieza a analizar los diferentes escenarios para las celebraciones, desde la cena, la decoración, la compañía y también llegan los otros pensamientos, la inocencia, el asombro, la emoción.

Cada uno de ellos, no ha llegado solo, es un recorrido de varios meses en donde habrá emociones encontradas, personas con quienes celebrar y otras a quienes extrañar, extraño a los escandalosos de la familia, con la banda a todo volumen y los gritos de felicidad, mientras nos ponemos al corriente de cómo nos ha ido y ahora con quien andamos, afortunadamente yo sigo con el mismo, pero pues algunos traen novedades.

Me gusta ver las caras felices de emoción y de inocencia que abundan en estas épocas, hay que poner atención, porque más que los obsequios que puedan darse, está el tiempo que se va rápido, ese que ellos quieren para que estemos presentes, no en el teléfono y tampoco en la computadora, hay espacio para todo, para ser equilibrado o andar en la búsqueda de serlo.

Aunque informal pero no menos importante se ha vuelto el tema de la cena en casa, porque antes si me centraba en la comida, sin pensar en si todos los lugares estaban completos, he tenido unos días un poco caóticos, en los que la mente y la incertidumbre en todas las ocupaciones me atrapan, el carácter se deforma y aunque quisiera dejar eso de lado, la realidad es que afecta y de pronto me doy cuenta que ando peor de amarga que un limón, mi actitud no es tan amigable como siempre, llego a gritar y a fruncir el ceño, entonces, pienso, “es momento de un espacio” así que me dispongo, ya sea con un rico Chai, con un vaso de agua, o simplemente, buscar el momento de descanso.

Y es así, cuando hago eso, que reflexiono en lo verdaderamente importante, (aunque entre la mercadotecnia, las compras compulsivas decembrinas y el estereotipo de cómo debería de verme en las posadas y reuniones, que, dicho sea de paso, pienso que hay que seguir cuidándonos y no escatimar en protegernos), se torna complicado.

Importante es, estar en familia disfrutando los momentos que lleguen, si hay malos momentos, procurar centrarme en los buenos, recordar las cosas vividas, reflexionar por las que vienen y darme cuenta que, sus sonrisas pequeñas, esas vocecitas inquietas, los comentarios ocurrentes y los estragos de la adolescencia, pasen con la oportunidad de disfrutarlos completos, ya pensaré en cada fecha, pero por el momento, me dispongo a lo cotidiano, recordar que estoy en el “aquí y en el ahora“ y no en el mañana o la próxima semana.

Y hoy hay festejo en casa, voy a disfrutarlo a vivir el momento y a consentirlo mientras se pueda, porque seguramente en unos meses o en un año, ya no me deje besarlo en público, o apapacharlo como quisiera, porque, pues, adolescente, hace rato cometí una crueldad, lo mande a bañar y pues ardió troya; espero poder tener la empatía suficiente y la oportunidad de caminar con él, mostrándole ese amor tan grande que le tengo, durante mucho más tiempo aún, aprendiendo con el lo que me falta, lo que me sobra y lo que tengo, eso sí, con botas cómodas o con tenis de venom, como sea que lo prefiera.

ACLARACIÓN

