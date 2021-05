Presunto culpable

¿Justicia pronta y expedita? Será que el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH) está más bien ante una violación al principio de presunción de inocencia al haber separado del cargo en fast-track al magistrado Ángel Jacinto A.G.

Este sujeto enfrenta una investigación por presunto abuso sexual contra un menor de edad, que por si fuera poco, se agrava aún más al haberse desempeñado como presidente de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes.

Luego entonces, durante una sesión del pleno del TSJH, donde los demás magistrados aprobaron separar del cargo al acusado, habrían violentado así el principio de presunción de inocencia al culpabilizarlo a priori del hecho imputado.

El acusado arrastra un largo historial por acoso sexual, aunque hasta ahora fue denunciado, pues cuando fue juez penal en Pachuca generó mucha inconformidad entre el personal masculino y en lugar de sancionarlo lo transfirieron a Huejutla.

Fue allá donde tendió algunos nexos y a la fecha iba de visita, por ejemplo, a la casa de la presunta víctima, de quien se afirma no es ya menor de edad, pero sus padres no sabían de la relación entre ambos y al descubrirla, denunciaron.

Antes de ser juez fue secretario de juzgado penal, se encontraba casado con una agente del Ministerio Público, quien le exigió el divorcio, pero lo que obtuvo fue un periodo en la cárcel y perder la patria potestad de sus dos hijas.

Ya como juzgador en Huejutla y con la fortuna de su lado, fue traído al Consejo de la Judicatura, lo hicieron magistrado penal y por conflictivo lo premiaron con la presidencia de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes.

En este último encargo también acumuló inconformidades del personal a su cargo, a quienes mediante mensajes telefónicos les solicitaba terminar los trabajos en su casa, pero nadie se atrevió a denunciarlo por temor a las represalias.

Hasta el cierre de esta columna, Ángel Jacinto A.G. se encontraba gravemente hospitalizado, incluso en terapia intensiva. Sea cual sea el resultado de la investigación, a este sujeto le salió costoso ya haberle jugado al sugar daddy.

El 23 de abril, el corresponsal de AM en Huejutla, Juan Manuel Lagunes fue quien publicó la denuncia y recordó que este sujeto confirmó la reclasificación del delito de feminicidio a violencia familiar, cometido por Germán Montealegre.

¿OPACIDAD INVOLUNTARIA?

Entonces, si la separación fue como medida cautelar, con la asignación del sueldo mínimo vital de 25 por ciento, estimada para casos donde el cargo que ostenta el acusado puede interferir en la investigación, el TSJH habría procedido conforme a derecho, pero si fue una medida en fast-track para deslindarse de él, vulneraría hasta sus garantías laborales. Y no, no se trata de defender al abusador, se trata que la llamada casa de la justicia haga público su proceder, sobre todo en un caso de interés ciudadano, que no haga cosas buenas que parezcan malas o malas que resultaren perores y el acusado resulte ileso por un mal procedimiento.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.