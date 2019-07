Primeros signos y síntomas de la diabetes tipo 2

La diabetes se ha convertido en un problema de salud pública en todo el mundo. En México ocupa uno de los primeros lugares en causa de muerte, discapacidad, pérdida de años productivos laborales y genera otras complicaciones.



Debido a que los signos y síntomas en las primeras etapas de la diabetes tipo 2 suelen ser leves y, en la mayoría de los casos, aparecen muy despacio, a lo largo de muchos años, una de cada tres personas con la enfermedad no sabe que la tiene. Por lo tanto, esto es lo que Usted debe saber acerca de los primeros signos y síntomas que produce la diabetes tipo 2:



¿Qué es la diabetes?



• Es una enfermedad en la cual no hay un correcto uso de los carbohidratos (“azúcares) obtenidos de los alimentos para convertirlos en energía.

• Esto provoca que los azúcares se acumulen en la sangre.

• Con el paso del tiempo, se pueden presentar complicaciones como enfermedades del corazón y cerebro, ceguera, daño al sistema nervioso, daño a los riñones, entre otros.

• Esta enfermedad afecta a todas las edades y en la mayoría de casos los signos y síntomas iniciales son leves.

• Aproximadamente 1 de cada 3 pacientes con diabetes tipo 2 no saben que la tienen.



¿Qué es lo primero que Usted puede sentir si se enferma de diabetes tipo 2?



• En muchas ocasiones un porcentaje considerable de pacientes con diabetes tipo 2 no tiene síntomas (de ahí la importancia de realizarse revisiones médicas periódicas).

• Cuando estos síntomas aparecen, los más comunes pueden ser: mucha hambre, mucha sed (o boca seca) y muchas ganas de orinar, a veces tan frecuente como ir al baño cada hora (para tratar de eliminar el exceso de azúcar en la sangre).

• Además se puede presentar:

o fatiga (por la deshidratación y la incapacidad del cuerpo para utilizar energía),

o pérdida de peso (al perder azúcar por la orina también se pierden calorías, incluso aunque el paciente tiene hambre constante porque no hay energía)

• Otro signo llamado acantosis nigricans o pigmentaria se presenta en la piel y se caracteriza por zonas oscuras en la piel, cambios de color aterciopelados en los pliegues (axilas, ingle y cuello) y los surcos del cuerpo y cambios en la textura de la piel (engrosamiento). Estos cambios incluso pueden aparecer desde la infancia y están relacionados con: resistencia a la insulina, trastornos hormonales, determinados medicamentos y en algunos casos con cáncer.

• Los acrocordones o fibromas blandos son pequeños crecimientos de tejido que se forman, principalmente, en las zonas donde la piel forma pliegues, tales como el cuello, axilas e ingle. También pueden aparecer en la cara, en particular, en los párpados. Casi nunca duelen y no tienen tendencia a crecer (son del tamaño de un grano de arroz). Están relacionados, entre otras cosas, con el sobrepeso, la diabetes y el síndrome de ovario poliquístico (enfermedad en la cual la mujer tiene niveles altos de hormonas masculinas).



Signos y síntomas que pueden aparecer más adelante



• Otros síntomas pueden ser: dolor de cabeza, cansancio o agotamiento severo, visión borrosa (algunos especialistas sugieren que un paciente diagnosticado con diabetes tipo 2 presenta alteraciones en la vista desde el momento del diagnóstico) o entumecimiento u hormigueo en las manos o en los pies y dolor abdominal.



Signos y síntomas que pueden significar un problema serio



En muchos casos, la diabetes tipo 2 no se descubre hasta que afecta seriamente la salud. Algunas señales de alarman son:



• heridas que no cicatrizan adecuadamente, es decir, que tardan mucho tiempo en curarse.

• Infecciones frecuentes de las vías urinarias o infecciones oportunistas por hongos (que se aprovechan de un sistema inmune débil).

• Comezón en la piel, en particular en la zona de pliegues del cuerpo: ingle, axila, detrás de la rodilla.



La diabetes puede afectar la vida sexual



• La diabetes puede dañar los vasos sanguíneos y los nervios de la región genital, produciendo una pérdida de la sensibilidad.

• Las mujeres que padecen diabetes pueden sufrir sequedad vaginal.

• Entre el 35% y 70% de los hombres que padecen diabetes pueden llegar a sufrir cierto grado de impotencia o disfunción eréctil en su vida.

• Aproximadamente 1 de cada 3 pacientes que tienen diabetes pueden sufrir algún tipo de problema sexual.



Factores de riesgo que Usted puede controlar



Algunos hábitos de salud y condiciones médicas relacionadas con su estilo de vida pueden aumentar sus probabilidades de tener diabetes tipo 2. Estos factores incluyen:



• Tener sobrepeso, en especial una circunferencia abdominal grande.

• Un estilo de vida de sofá, es decir, poco movimiento y poca actividad física.

• Consumo de tabaco y exceso en el consumo de alcohol.

• Comer mucha carne roja, carne procesada, productos lácteos con alto contenido de grasa y dulces.

• Niveles de colesterol y triglicéridos no saludables



Factores de riesgo que Usted no puede controlar



Otros factores de riesgo están fuera de su control, tales como:



• Raza u origen étnico: es más probable que los hispanos, afroamericanos y nativos americanos sufran diabetes.

• Antecedentes familiares de diabetes: tener un padre o un hermano con diabetes aumenta sus probabilidades de padecerla.

• Edad: Tener 45 años o más aumenta el riesgo de diabetes tipo 2.



Mientras más factores de riesgo tenga Usted, más probabilidades tendrá de padecer diabetes tipo 2.



Factores de riesgo para las mujeres



La mujer puede sufrir diabetes tipo 2 más adelante si:



• Ha tenido diabetes gestacional en alguno de sus embarazos.

• Ha tenido algún bebe con peso mayor a 4 kg al momento de nacer.

• Tiene síndrome de ovario poliquístico.



Identifique las señales de su cuerpo y póngale atención



• Comuníquese con su médico de cabecera si observa algún posible signo o síntoma de diabetes.

• Cuanto antes se diagnostique el problema, más rápido puede comenzar el tratamiento.

• Recuerde que hay una etapa previa a la diabetes, llamada prediabetes. En esta situación se puede prevenir la aparición de diabetes con la modificación de los hábitos de vida y tratamiento médico.



Recuerde lo siguiente:



• Muchos signos y síntomas de la diabetes tipo 2 pueden aparecer 5 a 10 años antes de que se exprese la enfermedad. Si se identifican a tiempo, es posible prevenir que Usted se enferme de diabetes.

• Tome en cuenta que si Usted tiene familiares enfermos con diabetes y no practica buenos hábitos de vida (alimentación sana, ejercicio físico) será más probable que padezca diabetes.





En la siguiente Columna de Bienestar hablaremos más acerca del diagnóstico y tratamiento de diabetes tipo 2.



Muchas gracias por su atención, espero sus comentarios y estoy a sus órdenes.





Dr. Jorge Alejandro Lemus Arias

Especialista en Medicina Interna – Prevención, diagnóstico y enfermedades de los adultos

jorlemus@gmail.com

https://medicodecabecera.com.mx