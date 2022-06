Prohibir la fiesta brava: camino largo, pero inevitable

El pasado viernes dos de tres magistrados del Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa decidieron otorgar la suspensión definitiva para impedir las corridas de toros en la Plaza México, en la capital del país, mientras se resuelve el juicio con el que demandan prohibirlas completamente, lo cual puede tardar varios meses, así que lo más probable es que al menos durante lo que resta de 2022 no haya más fiesta brava en el coso capitalino.

Dicha decisión es parte de un largo trayecto de intentos similares que desde hace años pretenden prohibir la realización de las corridas de toros no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Aunque los detractores han recibido varios reveses por el arraigo cultural que tiene ese espectáculo, así como por los intereses económicos en juego, de a poco han conseguido triunfos que parecen encaminados a terminar por completo con esa tradición nacional.

Hasta el momento, en México son siete estados los que declararon las corridas de toros (y en algunos casos las peleas de gallos y la charrería, también incluidas en debates similares) como patrimonio cultural en sus territorios: Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Tlaxcala y Zacatecas. Esta definición les garantiza su celebración, protección y respaldo.

En contraparte, están prohibidas definitivamente en cinco entidades: Sonora, Guerrero, Coahuila, Quinta Roo y Sinaloa. A estos próximamente podrían sumarse otros estados, según el camino que tomen las discusiones y procesos actuales en Nuevo León, Nayarit y Ciudad de México.

En cuanto a Nuevo León, el Congreso local aprobó la Ley de Patrimonio Cultural que incluía a la fiesta brava y las peleas de gallos como bienes inmateriales, pero el gobernador Samuel García anunció por redes sociales (por dónde más) que aplicaría su primer veto como mandatario y les echó abajo la intención a diputados y diputadas. Además, recibió la petición de activistas de que además ambos espectáculos sean prohibidos por completo.

En tanto, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya retrasó tres veces la resolución del amparo sobre la controversia constitucional de considerar la fiesta brava como patrimonio cultural inmaterial en Nayarit (2019), no hay fecha que no se cumpla y la decisión, en caso de favorecer a los antitaurinos, podría sentar un precedente considerable para replicar recursos legales en todo el país.

En lo que respecta a la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, congruente con las prácticas de su referente y protector político Andrés Manuel López Obrador, ya decidió que no quiere salir raspada en el debate y propuso que sea la ciudadanía la que decida el futuro de las corridas de toros por medio de… Ni se lo imaginan… ¡Una consulta! Sí, Claudia Pilatos ya dijo que no está a favor ni en contra de la tauromaquia y que mejor los habitantes hagan valer su voluntad.

Entiendo bien que la fiesta brava es una tradición cultural centenaria en nuestro país, que genera empleos y es disfrute de miles de personas, además que su violencia puede palidecer en comparación de otras prácticas comunes a las que los seres humanos sometemos a los animales en distintos espacios comerciales y privados; no obstante, no deja de significar la tortura y muerte de un animal con el objetivo primario de satisfacer el placer estético de la afición, lo que no puede ser en ninguna forma soslayado.

Independientemente de mi postura, pienso que el camino para prohibir totalmente las corridas de toros en México es aún largo, pero inevitable. La tradición ha envejecido y tiene cada vez menos vínculo con una sociedad que genuina o hipócritamente se preocupa más por el bienestar animal.

